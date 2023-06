Galacticare: Einführungskurs für interstellare Medizin

Autor:, in / Galacticare

Galacticare erscheint noch dieses Jahr auf Steam, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 5, GOG und im Xbox Games Pass.

Begebt euch im Namen von Galacticare auf ein Sci-Fi-Abenteuer durch bunte Zukunftswelten, voller potenziell tödlicher Krankheiten. Galacticare ist eine interstellare Krankenhauskette, die mehr Genesungen als Todesfälle verbuchen kann – was im 23. Jahrhundert ein Novum ist. Entwerft und verwaltet Krankenhäuser, die auf die jeweiligen Gegebenheiten ausgelegt sind, seien es vulkanische Planeten, Weltraum-Friedhöfe oder hellseherische Aliengottheiten.

Die Geschichte des Spiels mit ihren Irrungen und Wirrungen umfasst weit mehr als nur das Krankenhaus. Die Charaktere an eurer Seite gehen mit euch durch dick und dünn und die Bindung zwischen euch wird mit dem Spielfortschritt stetig anwachsen. Sei es eure bürokratische Assitenz-KI, der unermüdliche Hausmeisterroboter oder die Vielzahl an Beraterinnen und Beratern, die ihr engagiert – im Laufe der Zeit werden sie euch alle ans Herz wachsen.

Das unabhängige Entwicklungsstudio Brightrock Games und das neue Publishing-Label CULT Games haben nun bekannt gegeben, dass die futuristische Krankenhaus-Management-Simulation Galacticare im Rahmen des Steam Next Fest zum ersten Mal für alle spielbar sein wird. Auf Steam findet ihr ab heute, dem 19. Juni, die Demo.

In der Demo übernimmt man die Führung über ein Weltraum-Krankenhaus in einem Universum, das von einer Vielzahl unterschiedlicher Spezies bewohnt wird und trifft in den beiden spielbaren Leveln der Kampagne auf eine Gruppe liebenswerter Charaktere, die durch die Story leiten. Kora Orion, Leitende Technikerin und CEO von Galacticare beauftragt euch mit der Leitung des Krankenhauses, die nützliche KI HEAL und der putzige Roboter Medi werden euch dabei hilfreich zur Seite stehen.

Lernt die Grundlagen des Galacticare-Alltags zu meistern: Menschliches und außerirdisches Personal einstellen, eigenartige Behandlungsräume bauen und einzigartige Krankheiten heilen – Galacticare verspricht ein Weltraumabenteuer, wie ihr es noch nicht erlebt habt!