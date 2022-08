Gamescom 2022: Thunderful Spiele-Line-Up mit LEGO Bricktales und mehr

Thunderful freut sich, ein spannendes Line-Up von neun Titeln zu enthüllen, die auf der gamescom 2022 vorgestellt werden sollen. Der gamescom 2022 Stand von Thunderful befindet sich in Halle 8.1 Standnummer: B-021.

Alle diese Titel werden auf der Messe spielbar sein, sodass die Öffentlichkeit auf der gamescom 2022 zum ersten Mal die Gelegenheit haben wird, viele dieser heiß erwarteten Titel anzuspielen. Da dies der bisher größte Stand von Thunderful auf der Messe ist, ist für jeden etwas dabei, denn es gibt eine Reihe von Titeln, die für PC, PlayStation, Xbox und Switch erscheinen.

Planet of Lana

Planet of Lana spielt auf einer fremden Welt und erzählt die Geschichte von Lana und ihrer treuen tierischen Begleiterin Mui, die sich auf eine Rettungsmission begeben, um ihre Schwester zu retten. Diese rührende Geschichte wird durch die Linse eines cineastischen Side-Scrolling-Gameplay-Formats erlebt, während die Spieler eine farbenfrohe Welt voller atemberaubender Umgebungen, seltsamer Kreaturen und gefährlicher Maschinen erkunden.

Aus der Gameplay-Perspektive ist Planet of Lana ein Abenteuer voller waghalsiger Jump’n’Runs, fesselnder Rätsel, spannender Stealth-Sequenzen und einer Begleiter-Mechanik, die Lana und Mui miteinander verbindet und so einzigartige Gameplay- und Story-Momente ermöglicht, in denen sie ihre Fähigkeiten gemeinsam einsetzen.

LEGO Bricktales

Was würdet ihr tun, wenn das Schicksal des Vergnügungsparks eures Großvaters in euren Händen läge? Das ist eine Frage, die ihr in LEGO Bricktales, entwickelt von ClockStone, beantworten könnt. Die Spieler beginnen dieses Stein-für-Stein-Abenteuer mit der Aufgabe, die seltenen Glückssteine zu finden, die die seltsame außerirdische Technologie antreiben, die benötigt wird, um den Vergnügungspark eures Großvaters zu retten. Ihr reist in alle Ecken der Welt, um Probleme zu lösen und den Menschen zu helfen – und das alles mit eurem Roboter-Kumpel im Schlepptau!

Wavetale

Wavetale ist ein Third-Person-Action-Adventure mit wunderschöner Grafik, einem mitreißenden Soundtrack und einer herzerwärmenden Geschichte. Enthüllt Geschichten aus der Vergangenheit, rettet die Inselbewohner vor mysteriösen Meereskreaturen und entdeckt Geheimnisse, die unter der Oberfläche verborgen sind.

Erforscht die offene See und den verfallenden Archipel von Strandville in Wavetale, einem Action-Adventure mit Geschichte, in dem ihr genervte Fischer, geheimnisvolle Einsiedler – und vielleicht den einen oder anderen Piraten – kennenlernt. Als Sigrid, ein junges Mädchen, das sich mit einem geheimnisvollen Schatten anfreundet, der ihr die Kraft verleiht, über das Wasser zu gehen, durchquert ihr ruhiges Wasser und wogende Wellen.

Raste durch die Wellen, schwingt euch mit eurem Netz von Hausdächern und besiegt einen alten Erzfeind, um die Bewohner der Inseln zu retten. Und das alles mit ein bisschen Hilfe von den Schatten da unten – und eurer schrulligen Großmutter.

Togges

Togges, eine brandneue IP von Regular Studio, die 2022 für PC und Konsole erscheint, ist ein wunderschönes und einzigartiges 3D-Stackformer-Spiel, in dem es um das Verteilen und Stapeln von niedlichen Würfeln (auch bekannt als Togges) geht. Experimentiert mit der Spielmechanik, kombiniert verschiedene Farben und Fähigkeiten der Togges, um neue und unerwartete Wege zu finden, Rätsel zu lösen, die Welt zu durchqueren und mit den Charakteren zu interagieren.

Togges ist vollgestopft mit Levels mit offenem Ende in atemberaubenden Umgebungen: von einer futuristischen Stadt in der Savanne bis hin zu einem Reich, das komplett aus Karottenkuchen besteht – das Universum ist in der Tat ein seltsamer und wunderbarer Ort! Mit seiner witzigen Geschichte, dem innovativen Gameplay und der umwerfenden Grafik ist Togges der Traum eines jeden Stackforming-Fans.

The Last Hero of Nostalgaia

The Last Hero of Nostalgaia ist in einer Welt angesiedelt, die Videospiel-Nostalgie zelebriert, und verbindet die komplexen Systeme und die düstere Ästhetik seiner Souls-ähnlichen Vorbilder mit einer bösen Geschichte, die von einem zynischen Erzähler erzählt wird, der eure Versuche, die Welt vor der Pixelplage zu retten, auf Schritt und Tritt verspottet.

Das Spiel bietet harte, aber faire Kämpfe, eine fesselnde, überlieferte Erzählmechanik und sogar einen Online-Koop-Modus. The Last Hero of Nostalgaia greift das Beste der Spiele auf, die es inspiriert haben, und bietet gleichzeitig eine humorvolle und innovative Variante des Genres.

Nostalgaia ist die Welt der Videospiele, die rückwärts in eine mysteriöse Verpixelung kollabiert. Alles verblasst zu einem Nichts: Sogar die Erinnerungen an unsere stolzen, geliebten Videospiele gehen verloren. Jetzt, wo unsere Treue fast verschwunden ist und wir kurz vor dem Aussterben stehen, keimt Hoffnung auf, um sich zu wehren.

Als der hässlichste verpixelte Held, der jemals in Nostalgaia aufgetaucht ist, müsst ihr euch durch eine Armee von hirnlosen Bewohnern kämpfen, die die degenerierte Welt bevölkern, während ihr die Beleidigungen und Herabsetzungen eines Erzählers ertragen müsst, der eure Existenz verachtet.

Swordship

Swordship stellt die Frage: Wie sähe ein Shoot’em Up aus, wenn man die Schießerei weglassen würde? Die Antwort ist ein intensives Ausweichspiel, bei dem die Platzierung alles ist. Während ihr durch eine postapokalyptische, überschwemmte Erde rast und von feindlichen Kräften verfolgt werdet, müsst ihr euch einen Weg zwischen den Feinden und ihren Angriffen bahnen und sie mit geschickten Bewegungen dazu bringen, sich gegenseitig auszuschalten.

Es spielt in einer Welt, in der die Folgen der globalen Erwärmung den Großteil der Menschheit dazu gezwungen haben, in drei gigantischen Unterwasserstädten Zuflucht zu suchen. Diejenigen, die aus den Städten vertrieben werden, überleben kaum auf dem verbrannten Land. In der Zwischenzeit tauschen die Megastädte jeden Tag Millionen von Containern mit Waren aus. Ihr spielt einen der wenigen Bewohner, die bereit sind, diese wertvollen Container zu stehlen und die Vertriebenen mit lebenswichtigen Gütern zu versorgen.

Paper Cut Mansion

In Paper Cut Mansion spielt ihr die Rolle von Toby, einem Polizeidetektiv, der an der Straße ankommt, die zu dem gleichnamigen alten Herrenhaus führt. Ihr werdet eure detektivischen Fähigkeiten auf die Probe stellen, während ihr versucht, die Geschichte hinter diesem bizarren Ort zu enträtseln.

Bei jedem Durchlauf habt ihr die Möglichkeit, ein weiteres Beweisstück zu sammeln, das ihr an die Beweistafel heften könnt. Die faszinierenden Charaktere, die ihr auf eurer Erkundungstour trefft, können euch helfen oder behindern: Einige bieten euch Quests an, die euch hilfreiche Belohnungen einbringen, andere versuchen, sich zu verstecken und wieder andere haben es auf euch abgesehen.

Paper Cut Mansion bietet euch die Möglichkeit, euren Spielstil zu definieren, indem ihr neue Fähigkeiten freischaltet und neue Ausrüstungsgegenstände entdeckt, die euch eine bessere Chance geben, die Herausforderungen zu meistern, die jeder prozedural generierte Versuch für euch bereithält.

Für zusätzliche Spannung sorgt eine Dimension-Hopping-Mechanik, mit der ihr zwischen alternativen Versionen desselben Schauplatzes hin- und herspringen könnt, um die Ästhetik und das Gameplay zu verändern.

Tinkertown

Komm nach Tinkertown – ein erfrischendes neues Multiplayer-Sandkasten-Erlebnis! Schnappt euch eure Schaufel, eure Spitzhacke und euer Schwert und betretet die Gefilde von Tinkertown. Es erwartet euch ein magischer Ort voller Beute, Gefahr und Kreativität. Errichtet euer eigenes Dorf – von kleinen Hütten bis hin zu beeindruckenden Schlössern und Siedlungen.

Eine neue Welt zum Erforschen! Sammelt Ressourcen, während ihr diese prozedural generierte Welt entweder alleine oder mit Freunden erkundet! Brauchst ihr eine zusätzliche Herausforderung? Während die Welt an der Oberfläche größtenteils friedlich ist, werden nur die mutigsten Entdecker die düsteren Verliese betreten, die über die ganze Welt verstreut sind, und die Schrecken besiegen, die darin leben. Auf diejenigen, die sich in die Unterwelt wagen, wartet epische Beute.

Hell Pie

Schnappt euch die Hörner von Nate, dem „Dämon des schlechten Geschmacks“, in Hell Pie, einem obszönen 3D-Platformer im Retro-Stil, der jetzt für PC, PlayStation, Xbox und Switch erhältlich ist. Eure Aufgabe ist es, die ekelerregenden Zutaten für Satans berüchtigten Geburtstagskuchen zu sammeln. Wagt euch in die Oberwelt und tut alles, was nötig ist, um sicherzustellen, dass die Zutaten rechtzeitig besorgt werden, oder es wird die Hölle losgehen!

Gemeinsam erkunden Nate und Nugget wilde Umgebungen, treffen tonnenweise widerwärtige Feinde und Charaktere und werden Zeuge einiger wirklich schockierender Anblicke in dieser ernsthaft verdrehten Version des klassischen Maskottchen-Plattformer.