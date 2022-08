Gamescom 2022: Xbox First- und Third-Party-Line-Up in Köln vorgestellt

Autor:, in / Gamescom 2022

Microsoft und Xbox freuen sich in knapp zwei Wochen auf der Gamescom wieder persönlich in Kontakt mit der Community zu treten.

Heute wurde das Line-Up der Xbox Game Studios sowie der Third-Party-Anbieter bekannt gegeben, die Besucher und Besucherinnen in Halle 8 am Stand B51/C58 an 36 Spielstationen ausprobieren können.

Diese Spiele erscheinen in den nächsten 12 Monaten für Xbox, viele von ihnen werden zum Release auch direkt mit dem Xbox Game Pass spielbar sein.

First-Party-Spiele der Xbox Game Studios:

Third-Party-Spiele:

Besucher können darüber hinaus auch die neue Xbox-App auf Samsung-Geräten ausprobieren.

Microsoft und Xbox machen sich für Inklusion stark und werden entsprechend vorbereitet sein. Dazu heißt es:

„Xbox ist nach wie vor davon überzeugt, dass Spiele sicher, inklusiv und für alle zugänglich sein müssen. Aus diesem Grund stellen wir sicher, dass Xbox Adaptive Controller auf Anfrage verfügbar sind und alle Bereiche des Standes für Personen mit einem Rollstuhl zugänglich sind. Außerdem werden leicht erkennbare Dolmetscher*innen für Amerikanische Gebärdensprache (ASL), Britische Gebärdensprache (BSL) und Deutsche Gebärdensprache (DGS) sowie Here to Help-Mitarbeiter*innen zur Verfügung stehen, um allen Besucher*innen dasselbe, außergewöhnliche Spielerlebnis zu ermöglichen.“

Die Öffnungszeiten des Xbox Stands in Halle 8, Eingang Nord, Stand B51/C58:

Donnerstag, 25. August – 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Freitag, 26. August – 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Samstag, 27. August – 9:00 bis 20:00 Uhr

Sonntag, 28. August – 9:00 bis 20:00 Uhr

Neben dem anzocken der neusten Spiele für Xbox habt ihr auch die Chance, euch als Videospielheld/in in einzigartigen Situationen zu inszenieren:

Stellt euch dem ersten Endgegner aus Grounded, der Broodmother, einer überlebensgroßen, fünf Meter großen Spinne, die sich darauf freut, ein Selfie mit euch zu machen.

Geht mit Sea of Thieves über die berühmte Planke

Bekämpft die Piglins mit Minecraft Legends

Erobert das Schlachtfeld mit Age of Empires IV

Erlebt das erste Mal Vasco, den Robotergefährten aus Starfield, in Lebensgröße und macht ein Foto mit ihm