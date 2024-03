Gamescom 2024: Ticketverkauf zur Spielemesse gestartet

Autor:, in / Gamescom 2024

Vom 21. bis 25. August 2024 findet die gamescom, das weltweit größte Games-Event, vor Ort in Köln und online auf der ganzen Welt statt. Mit der Eröffnung des Ticket-Shops können Fach- und Privatbesuchende ab sofort ihre gamescom-Tickets erwerben.

Aufgrund der hohen Nachfrage in den vergangenen Jahren empfiehlt sich ein frühzeitiger Ticketkauf. Die Vergabe der gamescom-Tickets erfolgt nach dem Prinzip „First come, first served“.

Alle gamescom-Tickets sind ausschließlich im offiziellen gamescom Ticket-Shop auf gamescom.global erhältlich. Ein Vor-Ort-Kauf von Karten ist nicht möglich.

Die Tickets werden nach dem Kauf als PDF versendet und können in der Wallet des Mobilgeräts gespeichert werden. Registrierte Nutzer auf gamescom.global können ihr Ticket auch über ihr Profil abrufen.

Tagestickets für Privatbesucher gibt es im Online-Ticketshop der gamescom nur solange der Vorrat reicht. Wer definitiv beim Gaming- und Community-Festival des Jahres dabei sein, der sollte sich möglichst schnell ein Ticket kaufen.

Die Tickets in der Übersicht

Abendticket für Privatbesuchende

Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein vergünstigtes Abendticket für die Publikumstage. Damit ist der Zutritt zur entertainment area sowie den dazugehörigen Bereichen wie cosplay village, retro area, indie area, event arena und vielem mehr ab 16:00 Uhr möglich.

Familienticket

Das Familienticket ist gültig für maximal fünf Personen, davon eine bis zwei Erwachsende und mindestens eins bis maximal drei Kindern im Alter von 7-12 Jahren. Die Personalisierung der Tickets für Familienmitglieder im Ticket-Shop. Auch das Kontingent an Familientickets ist begrenzt, es gibt sie nur, solange der Vorrat reicht.

Neu: Wildcards im Ticket-Shop erhältlich

Es steht eine begrenzte Anzahl an Wildcards zur verfügen. Diese berechtigen Privatbesuchende den Zugang Zutritt zu allen entertainment areas sowie den dazugehörigen Bereichen wie cosplay village, retro area, indie area, campus area und vielen mehr am Fachbesucher- und Medientag, 21.08.2024, ab 13 Uhr. Die Tickets sind streng limitiert und können über den Ticket-Shop gekauft werden.

Drei Tage Business pur: Tickets für Fachbesuchende

Auch Tickets für Fachbesuchende sind ab heute im Ticket-Shop erhältlich. Fachbesuchende können für alle Tage der gamescom Tagestickets erstehen. Analog zur Laufzeit der business area (21.-23. August) können Fachbesuchende neben Tages- auch 3-Tages-Karten erwerben. Die Tickets ermöglichen den Zugang zur business area und entertainment area sowie zur Online B2B-Plattform gamescom biz.

green tickets

Mit dem optionalen green ticket können alle Besuchenden bei gamescom goes green mitmachen und gemeinsam mit den Veranstaltenden und den Ausstellenden einen Beitrag für den Umwelt- und Klimaschutz leisten. Die Erträge kommen dem gamescom forest zugute, der seit seinem Entstehen 2020 bei Bayreuth bereits auf über 25.000 Quadratmeter gewachsen ist.