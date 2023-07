Gaming: Gewinner der italienischen Videospielpreise bekannt

Die Italian Interactive Digital Entertainment Association (IIDEA), der italienische Videospielverband, der die nationale Spieleindustrie vertritt, freut sich, die Gewinner der diesjährigen Italian Video Game Awards bekannt zu geben, die gestern Abend auf der First Playable Konferenz, Italiens wichtigstem B2B-Event der Videospielindustrie, per Stream übertragen wurden.

Die Zuschauer der italienischen Videospielpreisverleihung, die vom internationalen Medienpartner VGC übertragen wurde, erlebten einen feierlichen Abend mit der internationalen Moderatorin Aoife Wilson, die die Preise an die Gewinner übergab.

In den Spielekategorien erhielten der Newcomer Venice 2089 von Safe Place Studio den Preis für das beste italienische Debüt, Saturnalia von Santa Ragione den Preis für die beste Innovation und der Überraschungserfolg tERRORbane von BitNine Studio den Preis für das beste italienische Spiel. Für den herausragenden individuellen Beitrag und das herausragende italienische Unternehmen nahmen Cristina Nava und Ubisoft Mailand die Preise entgegen.

Thalita Malagò, Generaldirektorin der IIDEA, sagte: „Wir sind jedes Jahr bei den IVGAs so beeindruckt von den vielen Talenten, die wir in der Branche durch die erstaunlichen Einreichungen sehen, die wir erhalten. Jedes Jahr bemüht sich die IIDEA, das Wachstum der italienischen Spieleindustrie zu fördern, und wir freuen uns, dass wir im letzten Jahr so großartige Ergebnisse gesehen haben.“