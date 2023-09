Gangs of Sherwood: Reines Theater im Story-Trailer

Zuletzt haben NACON und Appeal Studios euch die vier Helden aus Gangs of Sherwood vorgestellt.

Der heutige Trailer widmet sich der Story des kooperativ spielbaren Action-Adventures, in dem ihr Robin Hood und seine Gefährten im Kampf gegen den Sheriff von Nottingham und seinen Schergen folgt.

„Es gibt so viel zu entdecken in der epischen Geschichte der Gangs of Sherwood, und es ist ein Vergnügen, sie zu hören. Alan-a-Dale, begleitet von seinem fesselnden Puppentheater, ist unvergleichlich, wenn es um das Erzählen von Geschichten geht. Also nehmt euch in Acht und verpasst es nicht, denn ihr wisst nie, wann die Mächte von Nottingham versuchen werden, dem Ganzen ein vorzeitiges Ende zu bereiten.“