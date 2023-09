Sea of Thieves: Finale Legend of Monkey Island-Tale spielbar

Autor:, in / Sea of Thieves

Mit „The Lair of LeChuck“ ist die finale The Legend of Monkey Island-Tale in Sea of Thieves spielbar.

Nachdem die Spieler in der vorangegangenen Erzählung „Die Suche nach Guybrush“ unermüdlich daran gearbeitet haben, Guybrush Threepwood aus den magischen Machenschaften von LeChuck zu befreien, ist nun die Zeit gekommen, gegen seinen Entführer zurückzuschlagen. In diesem dritten und letzten Teil von Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island wagt ihr euch auf die titelgebende Insel und stellt euch endlich dem schändlichen Kapitän, der für Guybrushs jüngstes Unglück verantwortlich ist.

Was zuvor geschah (Spoileralarm)

Als drittes Märchen der Trilogie ist „The Lair of LeChuck“ der Höhepunkt all dessen, was die Piraten in The Legend of Monkey Island bisher erlebt haben. Dieses reizvolle Crossover begann im Juli, als die Spieler zum ersten Mal die glitzernden karibischen Gestade der Insel Mêlée erreichten. Doch nicht alles war so, wie es schien, und eine Reihe von Herausforderungen und Rätseln führte sie zur Aufdeckung der schockierenden Wahrheit: Diese Version der Insel war eine Illusion des Meeres der Verdammten, eine Falle, die Guybrush in die Falle locken sollte.

Diese erste Geschichte endete damit, dass Guybrushs Schicksal in den Händen von Corina lag, die nach einem Weg suchte, ihn zu befreien. Nachdem sie ihn gefunden hatte, wurden die Spieler direkt wieder ins Geschehen hineingestoßen und mussten einen Trank brauen, um den mysteriösen Nebel, der die Insel umhüllte, zu vertreiben und weitere ikonische Orte zu enthüllen.

Mit dem erweiterten Zugang zur Insel Mêlée und ihren exzentrischen Bewohnern konnten sich die Spieler dann auf die Reise begeben, um drei Symbole des wahren Piratenmuts zu erhalten. Dies erforderte eine Demonstration von Tapferkeit und die Beherrschung aller wichtigen Piratenfähigkeiten, aber die Belohnung war das lang erwartete Heilmittel für Guybrushs Betäubung. Nachdem er befreit war, gab es nur noch eines zu tun: den verantwortlichen Schurken zu verfolgen und zu stellen!

Die Reise zur Affeninsel

Und damit sind wir bei „The Lair of LeChuck“ angelangt. Nachdem Guybrush einige Wochen gebraucht hat, um sich zu erholen und seinen Angriff zu planen, ist er endlich bereit, es mit seiner Nemesis aufzunehmen – mit eurer Hilfe. Setzt noch einmal die Segel im Meer der Verdammten und folgt LeChucks Spur zur sagenumwobenen Affeninsel, aber Vorsicht! Den gefürchteten Geisterpiraten zu finden, wird kein leichtes Unterfangen sein…

Auf der Suche nach LeChucks lavagefülltem Versteck müsst ihr euch einen Weg am legendären steinernen Affenkopf vorbei bahnen, drei goldene Götzen ausgraben und in ein Labyrinth von Katakomben eintauchen. Von dort aus ist es ein Wettlauf, ihn einzuholen, bevor er Guybrush und Elaine endgültig besiegt und seinem neuesten skrupellosen Plan ein Ende setzt!

The Lair of LeChuck“ bietet einen spannenden Abschluss der Geschichte, die in den ersten beiden Tall Tales begonnen wurde, und endet mit einem mit Spannung erwarteten Ausflug nach Monkey Island selbst, wo bekannte und neue Gesichter auftauchen, um dich auf deinem Weg zu unterstützen. Viel Glück!