Gearshifters: Totale Fahrzeugzerstörung angekündigt

Publisher Numskull Games kündigt mit einem Trailer das Shoot’em Up-Rogue-Lite-Arcadespiel Gearshifters für Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch und PC via Steam an.

Lenkt, driftet, schleudert, zertrümmert und schießt euch in Gearshifters durch Wellen von feindlichen Fahrzeugen. Zieht in den Krieg gegen Extrem-Maschinen-Bosse. Baut eure taktische Ausrüstung aus Fahrzeugmodifikationen, Verteidigungsanlagen und Waffen für jede tückische Transportmission auf und stimmt sie ab.

Features

Fahren: Setzt die Präzisionssteuerung und Expertenfahrkünste ein, um Gegner zu umfahren, eingehenden Geschossen auszuweichen und intensive Angriffe zu entfesseln. Hochoktanige Action bei jeder Kurve, jedem Slide und Spin.

Zerstören: Besiegt die gesetzlosen Fraktionen, die das dystopische Europa der Zukunft beherrschen, in einem Handlungsbogen über fünf Akte. Schaltet ihre wahnsinnigen, schwer bewaffneten Boss-Maschinen aus.

Bezahlen und Aufrüsten: Erledigt gefährliche Liefermissionen, um die sichere Ankunft der wertvollen Fracht zu gewährleisten. Lasst euch bezahlen und modifiziert euer Auto aus einer Auswahl von 100 freischaltbaren offensiven, defensiven, kosmetischen und leistungsbezogenen Anpassungen.

Explosive Lieferung: Erweitert euer Territorium über den postapokalyptischen Kontinent. Nur der geschickteste Gearshifter kann die gefährlichsten Routen auf sich nehmen und die geheimnisvolle Zitadelle erreichen. Testet euer Geschick in den Spielmodi Standard, Casual und Perma-Death.

Der Trailer zur Ankündigung: