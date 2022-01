Ghost Story Games: Enthüllung zeitnah zum Release

Nachdem bereits durchgesickert sein soll, dass das nächste Spiel des BioShock-Schöpfers noch Jahre entfernt sein soll, meldete sich Kevin Levine nun selbst zu Wort.

Levine sagt: „Wir wollten nicht den Weg gehen, [das Spiel] zu früh zu zeigen, weil wir dachten, es würde früher erscheinen, und ich möchte keine lange Periode der Entwicklung, des Interesses und des Hypes haben, weil das einfach nicht geht, es würde sich am Ende ziemlich unauthentisch anfühlen, und ich denke, dass die Spieler… sie wollen wissen, was sie bekommen, und der einzige Weg, das wirklich zu tun, ist, es näher am Start anzukündigen.“