Ghost Trick: Phantom-Detektiv: Eine Nacht voller Rätsel und Geheimnisse

Ghost Trick: Phantom-Detektiv entführt ab dem 30. Juni in die Geisterwelt.

Es ist Zeit für eine Nacht voller Rätsel und Geheimnisse mit der Neuauflage von Ghost Trick: Phantom‑Detektiv, das am 30. Juni 2023 weltweit veröffentlicht wird.

Spieler nehmen an Sissels aufregendem Abenteuer teil, während er als Geist auf der Erde festsitzt und durch die Welt navigiert. Ursprünglich auf dem Nintendo DS veröffentlicht und vom legendären Ace Attorney Director Shu Takumi geschaffen, enthält dieses Remaster wunderschöne und aktualisierte hochauflösende Grafiken, neu arrangierte Musiktitel, einzigartige Illustrationen, Trophäen und mehr für clevere Detektive, die auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC via Steam aufdecken können.

Die Spieler können sich auf neue Features freuen, die Ghost Trick: Phantom-Detektiv wieder zum Leben erwecken, darunter viele nie zuvor gesehene Illustrationen, neu arrangierte Versionen aller 37 Musiktitel aus dem Originalspiel und ein brandneuer Song des Ace Attorney-Komponisten Masakazu Sugimori zur Feier der Veröffentlichung.

Trophäen können auch durch das Lösen verschiedener Level des Spiels gewonnen werden, zusätzlich zu den neuen Ghost Puzzles für die Konsole. Ghost Trick: Phantom‑Detektiv bietet 1080p/60fps und eine optimierte Benutzeroberfläche sowohl für Controller als auch für Touchscreens (gilt nur für Plattformen mit eingebauter Touchscreen-Funktionalität).

Spezielle Vorbesteller-Boni sind jetzt für Xbox One, Nintendo Switch und PC über Steam erhältlich. Dieser Bonusinhalt gewährt den Detektiven vier austauschbare Seitenbanner-Hintergründe, die Bilder von Missile, Sissel, Lynne, Kamila, Black Cat und Ray enthalten.

Die beiden zusätzlichen Hintergrundmusikstücke „Missile ~ A Courageous Little Animal“ und „Chicken Paradise“ sind ebenfalls bei Vorbestellungen erhältlich. Die zuvor erwähnten Bonusinhalte sind zum Spielstart für PlayStation 4 für eine begrenzte Zeit erhältlich.