Godfall: Ultimate Edition für Xbox enthüllt

Die Godfall: Ultimate Edition wurde für Xbox enthüllt. Die komplette Version erscheint im April für Xbox One, Xbox Series S und Xbox Series X.

Die Godfall: Ultimate Edition erscheint am 7. April 2022 für Xbox One und Xbox Series S|X. Godfall: Ultimate Edition ist die beste und vollständigste Möglichkeit, Godfall zu genießen. Erlebt alle Updates und Verbesserungen seit der Veröffentlichung in einem ultimativen Paket.

Godfall: Ultimate Edition enthält das Grundspiel, die Fire & Darkness-Erweiterung sowie die Ascended- und Pre-order Cosmetic Packs für eure Reise. Zerschmettert eure Feinde und ergreift die ultimative Macht in diesem plünderungsintensiven Action-Abenteuer in einer farbenfrohen Fantasy-Welt.