Thunder Kid: Hunt for the Robot Emperor: Tapferer Held stellt sich rebellierender Roboterarmee

In Thunder Kid: Hunt for the Robot Emperor stellt sich ein tapferer Held einer rebellierenden Armee von Robotern.

Eastasiasoft Limited und Renegade Sector Games kündigen Thunder Kid: Hunt for the Robot Emperor für Xbox Series X|S und Xbox One an. Das Spiel erscheint bereits am kommenden Mittwoch.

In klassischer Run-and-Gun-Manier legt ihr euch im Spiel mit den Low-Poly-Streitkräften des Roboterimperiums an, die im Jahr 201X von einer außer Kontrolle geratenen KI gesteuert wird.

Die rebellierende Roboterarmee macht es sich zum Ziel, einen Teil von Nordamerika einzunehmen, der jetzt als Roboter-Imperium bekannt ist und einen Großteil des Kontinents verwüstet hat.

Als Thunder Kid, Verteidiger der Gerechtigkeit, seid ihr darauf trainiert, den Roboter-Regenten die Stirn zu bieten und sie daran zu hindern, die Weltherrschaft an sich zu reißen!