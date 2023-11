GodsTV: Verrückte TV-Show verleiht göttliche Kräfte

Spieler erhalten in der verrückten Show GodsTV göttliche Fähigkeiten, in der echte Online-Zuschauer Einfluss nehmen können.

Starbreeze Entertainment und Melbot Studios kündigen heute GodsTV an, einen stilisierten, respektlosen und rasanten Top-Down-Action-Titel mit mehreren Spielern, der Anfang 2026 erscheinen soll.

Starbreeze wird Melbot Studios mit finanziellen Mitteln für die Entwicklung, das Marketing, das Community-Management und das Veröffentlichungsmanagement des Spiels unterstützen.

In GodsTV sind die Spieler Teilnehmer einer verrückten TV-Show, einer Mischung aus Action, Humor und skurrilen Charakteren. Außerirdische Konzerne, die sich als „Götter“ präsentieren, bieten den Spielern einzigartige Fähigkeiten und Produkte (garantiert tödlich!) für den Kampf um den ultimativen Ruhm.

Wählt euren Gott, schaltet seine Kräfte und Waffen frei und wagt euch allein oder in Teams in ein kantiges und respektloses neues Universum. Es geht aber nicht nur um Gemetzel und Gelächter – zeigt, was ihr drauf habt, um euch die Gunst der Götter zu verdienen… und die eurer Anhänger. Denn in dieser Show können echte Online-Zuschauer das Schicksal der Spieler beeinflussen. Seid ihr bereit, dem Megastar nachzueifern?

GodsTV wird von den Melbot Studios entwickelt, die zuvor für die Melbits IP bekannt waren, und einem erfahrenen Team, das aus Indie- und AAA-Titeln wie Rise of the Tomb Raider, Fallout 4, Apex Legends, Evil Dead, Endling und Gris hervorgegangen ist.

Starbreeze Entertainment wird das Spiel veröffentlichen und GodsTV und Melbot Studios bei der Entwicklungsfinanzierung, dem Veröffentlichungsmanagement, dem Marketing, dem Community-Management, der Datenverwaltung und der Analyse unterstützen.

„Das Melbot-Team zu treffen, ist wie ein Schlag ins Gesicht, und bei GodsTV kommen ihr Punk-Stil und ihr Ehrgeiz erst richtig zur Geltung. GodsTV ist einer der stärksten Pitches, die ich je gesehen habe, und ich kann es kaum erwarten, dieses Spiel mit der Welt zu teilen – es wird rocken“, sagt Gustav Nisser, Head of Third Party Publishing bei Starbreeze Entertainment.

„Seit wir das Team von Starbreeze kennengelernt haben, haben wir das Gefühl, dass wir etwas Großes bekommen haben. Sie haben erkannt, was dieses Spiel besonders macht und uns dazu gedrängt, ehrgeizig, mutig und lächerlich zu sein. In einer Landschaft, in der Publisher Angst haben, sich zu trauen, hat Starbreeze uns doppelt herausgefordert, wir selbst zu sein, und das ist verdammt wichtig. „, Josema Roig, Mitbegründer von Melbot Studios.