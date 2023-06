Gord: Trailer zum Veröffentlichungsdatum

Autor:, in / Gord

Team17 Digital und Covenant.dev haben angekündigt, dass das düstere Fantasy-Strategiespiel Gord aus dem Schatten treten und am 8. August auf Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird. Abenteurer und Strategiefans können ihr Exemplar ab sofort für alle Plattformen vorbestellen.

Vorbesteller der physischen Ausgabe für Konsolen und digitale Vorbesteller auf Steam erhalten das zusätzliche Szenario „Hold Your Ground“ für den Modus „Benutzerdefinierte Szenarien“ des Spiels, einen digitalen Soundtrack und ein digitales Kunstbuch; digitale Vorbesteller für Konsolen erhalten nur das Szenario „Hold Your Ground“.

Gord ist ein düsteres Einzelspieler-Fantasy-Strategiespiel, das von einem Team entwickelt wurde, das aus ehemaligen Frostpunk- und The Witcher 3-Entwicklern besteht. Um zu überleben, musst du bauen, aber um zu siegen, musst du die Dunkelheit hinter den Toren besiegen. Erfüllen Sie in dieser düsteren Fantasiewelt lebensbedrohliche Quests und verwalten Sie dabei eine Bevölkerung, deren persönliche Geschichten und Wohlbefinden über das Schicksal Ihres Stammes entscheiden können.

Diejenigen, die nicht bis zur Veröffentlichung warten können, um ihren Mut in Gords unbarmherziger Welt voller schrecklicher Bestien und reichhaltiger, von slawischen Volksmärchen inspirierter Überlieferungen zu testen, können sich ab nächster Woche, vom 19. bis 26. Juni, während des Steam Next Festes in eine ausschließlich englischsprachige Demo vertiefen.

Weitere Sprachen für das Spiel werden zum Start verfügbar sein, darunter Polnisch, Deutsch, Spanisch (Europa und Lateinamerika), Chinesisch (vereinfacht und traditionell), Russisch, Französisch, Italienisch, Japanisch und Koreanisch.