GSC Game World: STALKER-Entwickler bei Kämpfen in der Ukraine ums Leben gekommen

Vladimir „Fresh“ Yezhov ist bei Kämpfen in der Ukraine ums Leben gekommen.

Vladimir „Fresh“ Yezhov, der ehemalige GSC Game World-Designer und STALKER-Entwickler, stirbt bei Kämpfen in der Ukraine, während der laufenden Schlacht um Bakhmut in der Donbas-Region. Dies hat das ukrainische Verteidigungsministerium via Twitter mitgeteilt.