Gundam Evolution: Konsolen-Launch am 01. Dezember

Season 2 von Gundam Evolution startet am 29. November und der Konsolen-Launch erfolgt am 01. Dezember.

Bandai Namco Europe gibt bekannt, dass Season 2 von Gundam Evolution, dem ersten Free-to-Play-Helden-Shooter des Franchise, offiziell am 29. November auf PC starten wird. Außerdem wird der derzeit PC-exklusive Titel am 01. Dezember für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One erscheinen.

Season 2 von Gundam Evolution wird zwei Monate lang laufen und eine Reihe neuer Updates und Features enthalten, darunter Verbesserungen des Matchmaking-Systems, verschiedene Anpassungen für Ranglistenspiele, neue individuelle Gegenstände, Updates für Supply Pods, neue Achievements, den Spectator Mode (nur für PC) und vieles mehr.

Ende Dezember, in der zweiten Hälfte von Season 2, werden obendrein neue Event-Modi und Kampagnen hinzugefügt sowie der In-Game-Shop überarbeitet.

Gundam Evolution ist ein kostenloser, teambasierter Ego-Shooter, der 6v6 PvP-Kämpfe mit spielbaren mobilen Anzügen aus dem Gundam-Universum bietet. Das Spiel wird drei zielbasierte Spielmodi bieten: Point Capture, Domination und Destruction.