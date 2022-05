Hangar 13: Studio will auch Mafia 5 entwickeln laut Bericht

Hangar 13 soll nicht nur am vierten Teil der Mafia-Reihe arbeiten, das Studio will auch Mafia 5 entwickeln, laut Bericht.

„Frag mich nicht nach meinen Geschäften.“ Diese Antwort dürfte Hangar 13 wahrscheinlich häufiger geben, wenn man nach dem nächsten Projekt des Studios fragt.

Der Entwickler von Mafia III soll an einem neuen Teil der Reihe arbeiten. Gerüchten zufolge handelt es sich bei Mafia 4 um ein Prequel zum ersten Teil.

Einem Bericht von Bloombergs Jason Schreier nach will Hangar 13 aber noch ein weiteres Mafia-Spiel entwickeln. So sagte Nick Baynes als neuer Studioleiter in einem virtuellen Meeting mit Mitarbeitern, dass er grünes Licht von Take-Two Interactive für ein fünftes Mafia holen will, obwohl das Vierte noch in Entwicklung sei.

Mit zwei Mafia-Spielen und einem angeblichen neuen Teil des Tennisspiels Top-Spin in der Pipeline gebe es einen reibungslosen Übergang von einem Projekt zum nächsten, wodurch Verschiebungen und Probleme aus der Vergangenheit vermieden werden könnten.