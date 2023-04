Harry Potter: Quidditch Champions: Multiplayer-Spiel angekündigt, Playtest in Kürze

Mit Harry Potter: Quidditch Champions kündigt Warner Bros. Games nach Hogwarts Legacy seinen nächsten Videospiel-Eintrag im Harry Potter-Universum offiziell an.

Das kompetitive Multiplayer-Spiel soll für PC und Konsolen erscheinen und Spielern „ein rasantes, wettbewerbsorientiertes Multiplayer-Spiel mit dem kultigsten magischen Sport der Welt“ sowie „ein komplettes, eigenständiges Quidditch-Erlebnis“, das „Spieler in den Quidditch-Sport und andere Besen-Abenteuer an der Seite von Freunden in einer kompetitiven Mehrspieler-Umgebung einbezieht“ bieten.

Um die Entwicklung von Quidditch Champions kümmern sich die in Los Angeles ansässigen Unbroken Studios, die zuvor den mobilen Multiplayer-Shooter Fantastic Plastic Squad und das PC-Battle-Royale-Spiel Fractured Lands veröffentlicht haben. Aktuell arbeitet das Studio an der Konsolenversion von Suicide Squad: Kill the Justice League.

Vom 21. bis 22. April findet ein erster Playtest zu Harry Potter: Quidditsch Champions statt, für den sich virtuelle Besenreiter hier einschreiben können. Ein Termin für die Veröffentlichung des Spiels ist derzeit nicht bekannt.

Calling all Beaters, Chasers, Keepers, and Seekers! Harry Potter: Quidditch Champions limited playtest signups are live now! Sign up at https://t.co/E9cQekLOzV. #QuidditchChampions pic.twitter.com/AQhKfg4NKD — Warner Bros. Games (@wbgames) April 17, 2023