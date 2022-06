Hell Pie: Furzende Fanfare enthüllt Release-Termin

Autor:, in / Hell Pie

Mit obszönen Bildern und Geräuschen verrät der neue Gameplay-Trailer zu Hell Pie das Datum der Veröffentlichung.

Das höllische Adventure, in dem ihr als Dämon Nate einen Geburtstagskuchen für Satan backen müsst, erscheint demnach am 21. Juli für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5, Nintendo Switch und PC.