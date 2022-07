Hell Pie: Höllischer Geburtstag wird gefeiert

Der obszöne 3D-Plattformer Hell Pie von Headup und Sluggerfly ist ab sofort für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 und PC zum Preis von 24,99 Euro erhältlich. Die Nintendo Switch-Version wird in den nächsten Wochen auf den Markt kommen.

Dieser von der alten Schule inspirierte Plattformer bringt den schlechten Geschmack auf die nächste Stufe in einem Abenteuer voller verrückter Umgebungen, widerlicher Charaktere und lustiger, auf Greifern basierender Plattformen.

In Hell Pie übernehmt ihr die Rolle von Nate, dem „Dämon des schlechten Geschmacks“. Eure Aufgabe ist es, die ekelerregenden Zutaten für Satans berüchtigten Geburtstagskuchen zu sammeln. Wagt euch in die Oberwelt und tut alles, was nötig ist, um die Zutaten rechtzeitig zu besorgen, sonst wird die Hölle los sein!

Zum Glück ist Nate auf dieser Suche nicht allein, denn sein „Haustier“-Engel Nugget ist bereit und in der Lage, ihn zu unterstützen. Nugget bietet bei Bedarf seine heilige Einsicht an, ist aber vor allem an Nate angekettet, so dass er als Enterhaken benutzt oder als Waffe herumgeschwungen werden kann.

Nate kann auch Hörner ausrüsten, die er auf der ganzen Welt findet, um ihm neue höllische Fähigkeiten zu verleihen, vom Durchstoßen von Feinden und Felsbrocken bis hin zum Gleiten durch die Luft.

Gemeinsam erkunden Nate und Nugget wilde Umgebungen, treffen auf jede Menge widerwärtige Feinde und Charaktere und werden Zeuge einiger wahrhaft schockierender Anblicke in dieser ernsthaft verdrehten Version des klassischen Maskottchen-Platformer.

Christian Patorra, CEO von Sluggerfly, sagte: „Wir freuen uns sehr, dass Hell Pie endlich für PlayStation, Xbox und PC erhältlich ist. Wir hatten eine Menge Spaß dabei, unsere Liebe zu klassischen 3D-Plattformern und unsere Art von albernem und obszönem Humor in den Topf zu werfen und alles umzurühren, und jetzt ist es an der Zeit, dass die Spieler es probieren können!“

Der Launch-Trailer: