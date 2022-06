Hell Pie: Höllenfeuer zündet im Juli

Das Veröffentlichungsdatum für den Old-School-3D-Plattformer Hell Pie, der den bösen Geschmack auf die nächste Stufe hebt, wurde auf dem Guerrilla Collective Showcase enthüllt.

Mit einem neuen Trailer, der ebenfalls auf dem Guerrilla Collective Showcase vorgestellt wurde, kündigten Headup und Sluggerfly an, dass ihr obszöner 3D-Plattformer Hell Pie am 21. Juli für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch und PC erhältlich sein wird.

In Hell Pie schlüpft ihr in die Rolle von Nate, dem „Dämon des schlechten Geschmacks“. Eure Aufgabe ist es, die ekelhaften Zutaten für Satans berüchtigten Geburtstagskuchen zu sammeln. Wagt euch dafür in die Oberwelt und macht alles, was nötig ist, um die Zutaten rechtzeitig zu besorgen, sonst ist die Hölle los!

