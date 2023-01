Hi-Fi Rush: Filme von Edgard Wright lieferten zündende Ideen

Die Filme „Scott Pilgrim“ und „Shaun of the Dead“ des Regisseurs Edgar Wright inspirierten die Macher des Rhythmus-Actionspiels Hi-Fi Rush.

Game Director John Johanes verriet im Xbox Podcast, wie die Filme „Shaun of the Dead“ und „Scott Pilgrim“ von Edgar Wright ihn zum abgedrehten Rhythmus-Actionspiel Hi-Fi Rush inspirierten.

Wer den Namen Tango Gameworks hörte, dachte bis vor kurzem an das düstere Setting von Ghostwire Tokyo oder den Horror, der einen in The Evil Within und The Evil Within 2 erschauern lässt. Mit Hi-Fi Rush landete das Studio einen Überraschungshit, der auch das Bild des Studios in einem komplett neuen Licht erstrahlen lässt.

Auf diesen Imagewandel für das Studio zielte die Entscheidung für das Spiel. Es zeigte die Fähigkeit, fernab der bekannten, ausgetretenen Wege zu agieren und etwas komplett Neues im Spielkosmos zu erschaffen.

Wie Hi-Fi Rush Game Director John Johanas ausführte, erfuhr er während der Entwicklung von The Evil Within 2 von Menschen, die seine Spiele nur aus dem Grund nicht spielten, da sie sich nicht auf Horror einlassen wollten oder konnten. Dieses Wissen gab ihm die ausschlaggebende Motivation, seine Idee zu pitchen. Dabei hatte er das Glück, intern den richtigen Zeitpunkt getroffen zu haben, sodass die Idee als passende Abwechslung erkannt wurde.

„Eines der ersten Dinge, die wir hatten – und das hat unseren Stil in gewisser Weise beeinflusst – waren die Filme, die Edgar Wright als Regisseur gemacht hat. Und ich weiß, dass die Leute das vielleicht mit Baby Driver vergleichen würden, bei dem es um Musik geht – Musik, die sehr kohärent mit den Bildern verbunden ist -, aber eigentlich war das hier wesentlich älter. Im Originalfilm Shaun of the Dead gab es eine Szene, in der die beiden in einer Bar zu einem Queen-Soundtrack kämpfen, der dazu choreografiert war. Vielleicht hast du das gesehen, vielleicht erinnerst du dich daran“, erzählte Johanes. „Ich dachte mir: ‚Das war so cool, was wäre, wenn wir ein Spiel machen würden, das genau so ist?‘ Und so habe ich es dann irgendwie vorgeschlagen. So ist die Idee entstanden, vor vielen, vielen Jahren, als wir noch das ursprüngliche The Evil Within machten, aber [Hi-Fi Rush] gab uns schließlich die Chance, diesen Aspekt zu verfolgen.“

Während Shaun of the Dead somit die Inspiration für den Rhythmus-Stil lieferte, sollte der Hauptcharakter ein Anti-Held à la Scott Pilgrim werden.

Johanes beschrieb: „Ich wusste, dass ich eine Hauptfigur wollte, die kein Superheld ist. Unser großer Bezugspunkt war Scott Pilgrim, insbesondere der Scott Pilgrim von Edgar Wright, denn ich spreche von Edgar Wright als Einfluss. Aber es ist eine Art Anti-Held, in gewissem Sinne – nicht, dass er böse ist, aber er ist einfach ziemlich albern.“

Hi-Fi Rush könnt ihr für 29,99 Euro im Microsoft Store erwerben oder im Xbox Game Pass spielen.