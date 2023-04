Der immergrüne Couch-Multiplayer-Klassiker von Aardman, Home Sheep Home: Farmageddon Party Edition erscheint am 26. Mai 2023 für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und PlayStation 5.

Der britische Indie-Publisher Greenlight Games hat heute in Zusammenarbeit mit dem Academy Award®-gekrönten Animationsstudio Aardman bekannt gegeben, dass der auf Shaun das Schaf basierende Multiplayer-Couch-Klassiker Home Sheep Home: Farmageddon Party Edition, am 26. Mai 2023 für die Konsolen Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen wird.

Home Sheep Home: Farmageddon Party Edition wird im Microsoft Xbox Store und im PlayStation Network zum Preis von 10,99 € erhältlich sein. Der Vorverkauf startet am 12. Mai 2023 und bietet bis zur Veröffentlichung einen Rabatt von 20 % auf den Listenpreis.

Home Sheep Home: Farmageddon Party Edition enthält das gesamte Gameplay, alle Funktionen und Modi der beliebten Vorgängerversionen des Spiels, die vom in Bristol ansässigen Entwickler Mobile Pie für die aktuelle Konsolengeneration überarbeitet wurden.

Die Multiplayer-Funktionen ermöglichen es den Spielern, im Koop-Modus zusammenzuarbeiten, um Herausforderungen zu lösen und Shaun, Shirley und Timmy dabei zu helfen, den Weg zurück ins grüne Gras ihres Zuhauses zu finden. Ihr episches Abenteuer führt sie in den Untergrund, durch die Straßen Londons und tief in den Weltraum.

Eine Reihe von actiongeladenen Partyspielen zum Thema Film bringt mit einem Besuch im Farmageddon-Themenpark außerirdisches Chaos auf die Farm. Familie und Freunde können sich in einer Reihe von verrückten Jahrmarktsspielen messen, die von einer neuen Figur aus dem Film moderiert werden, einer Außerirdischen namens Lu-La, die in der Nähe von Shauns Heimat, der Mossy Bottom Farm, eine Bruchlandung gemacht hat.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Aardman und Mobile Pie den Titel Home Sheep Home auf neue Plattformen ausweiten können“, kommentiert Dean Day, CEO von Greenlight Games. „Wir hoffen, dass die Community den Titel weiterhin unterstützt, damit wir weitere Inhalte für unsere Spieler bereitstellen können.“