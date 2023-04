LEGO 2K Drive ist das ein Fahr-Adventure-Spiel, welches ab dem 19. Mai 2023 weltweit verfügbar sein wird. Entwickelt von Visual Concepts erweitert LEGO 2K Drive das ikonische LEGO Spielerlebnis mit einer großen Open World, in der Spieler jeden Wagen bauen und überall hinfahren können, um eine LEGO Rennsportlegende zu werden.

In der neuesten Ausgabe von LEGO 2K Drive ANN gibt es in Episode 5 den „Bau des Hühnchens“ zu sehen. Was es damit auf sich hat, seht ihr euch am besten selbst an:

