LEGO 2K Drive: Drive Pass-Saison 1 mit Fast & Furious-Saga

Autor:, in / LEGO 2K Drive

2K und die LEGO Gruppe gaben heute gemeinsam mit Universal Games and Digital Platforms bekannt, dass am Mittwoch, den 28. Juni die erste Drive Pass-Saison von LEGO 2K Drive startet. Man kann sich durch 100 Stufen spielen, zusätzliche kostenlose Belohnungen im Spiel verdienen und brandneue Herausforderungen in ganz Bricklandia entdecken.

Wer den Premium Drive Pass für Saison 1 gekauft hat, der auch im Drive Pass für Jahr 1 enthalten ist, kann sich auf folgende neue Inhalte freuen:

10 neue Fahrzeuge – Der aus den Fast & Furious-Filmen bekannte 1970er Dodge Charger R/T und der Nissan Skyline GT-R sind in Saison 1 freispielbar. Mehr braucht man nicht, um ein stilvolles Viertelmeilenrennen zu fahren.

– Der aus den Fast & Furious-Filmen bekannte 1970er Dodge Charger R/T und der Nissan Skyline GT-R sind in Saison 1 freispielbar. Mehr braucht man nicht, um ein stilvolles Viertelmeilenrennen zu fahren. Bricklandias Fast Crew – Die draufgängerischen Schwestern Rita und Lita Malachi mischen gemeinsam mit dem Piloten Doug und dem Technikfreak Ronnie die Rennszene von Bricklandia auf. Wer den Premium Drive Pass besitzt, kann die Fast Crew zur Sammlung an Fahrerfiguren hinzufügen.

– Die draufgängerischen Schwestern Rita und Lita Malachi mischen gemeinsam mit dem Piloten Doug und dem Technikfreak Ronnie die Rennszene von Bricklandia auf. Wer den Premium Drive Pass besitzt, kann die Fast Crew zur Sammlung an Fahrerfiguren hinzufügen. Brick-Packs, Sticker und mehr – Mit neuen Brick-Packs, Stickern, Flairs und mehr ermöglicht die Werkstatt mehr Kreativität denn je.

Es gibt kein Zeitlimit für die Saisons in LEGO 2K Drive, man kann also alles im eigenen Tempo erkunden. Wer mit der kostenlosen Version des Drive Pass gestartet ist und sich dann entscheidet, auf die Premium-Version von Saison 1 zu wechseln, schaltet sofort alle Premium-Belohnungen im Spiel frei, die auf Basis der aktuellen Stufe verdient wurden.

Der Drive Pass für Jahr 1 ist in der LEGO 2K Drive Awesome Edition und der Awesome Rivals Edition enthalten sowie auch separat erhältlich. Basisspiel, 2K-Konto und Internetverbindung erforderlich. Bei digitalen Vorbestellungen werden die Inhalte des Drive Pass für Jahr 1 automatisch im Spiel geliefert. Bei physikalischen Vorbestellungen werden die Inhalte des Drive Pass für Jahr 1 über einen in der Verpackung enthaltenen Code geliefert, der im Spiel eingelöst werden kann.