IKARO Will Not Die: Das steckt im Action-Adventure

Autor:, in / IKARO Will Not Die

Der geistige Nachfolger von Velocity, IKARO Will Not Die, wurde in einem spannenden neuen Trailer enthüllt. Hier gibt es weitere Details zum Spiel.

Thunderful und FuturLab freuen sich, ihr brandneues Action-Adventure IKARO Will Not Die, den geistigen Nachfolger der Velocity-Reihe, der derzeit für PC und Xbox entwickelt wird, zu enthüllen.

Der neue Trailer, der im Rahmen der Xbox Partner Preview vorgestellt wurde, bietet einen ersten Blick auf IKAROs aufregende Grav-Surfing-Bewegungen und Martial-Arts-Kämpfe im Flow-State-Modus.

IKARO Will Not Die wird von FuturLab entwickelt, dem Studio hinter dem erfolgreichen PowerWash Simulator. Als spiritueller Nachfolger der von der Kritik gefeierten Velocity-Serie bringt IKARO das Tempo und die Präzision der befriedigenden Flow-State-Action dieser Titel in die Third-Person-Perspektive, während es gleichzeitig eine Reihe von aufregenden neuen Systemen und Mechaniken einführt.

IKARO belohnt Schwung, Zufriedenheit und Stil, wenn die Spieler die einzigartigen Systeme des Spiels meistern. Surfen Sie durch Sci-Fi-Umgebungen und bestreiten Sie spektakuläre Kämpfe, indem Sie atemberaubende Fähigkeiten miteinander kombinieren. FuturLab und Thunderful freuen sich darauf, bald mehr über das unverwechselbare Kampfsystem von IKARO, die einzigartigen Fähigkeiten und die mitreißende Fortbewegung zu verraten.

„Wir sind begeistert, endlich einen ersten Blick auf unser kommendes Spiel IKARO Will Not Die werfen zu können“, so Kirsty Rigden, CEO von FuturLab. „Als geistiger Nachfolger von Velocity werden die Fans Motive aus der Serie wiedererkennen, allerdings mit einem 1000-fach verfeinerten Kampf- und Traversalsystem. Wir können es kaum erwarten, in Zukunft mehr zu verraten.“

Hier könnt ihr euch noch einmal den Trailer anschauen: