Injection 23: Ars Regia: Fortsetzung zum Horrorspiel angekündigt

Abramelin Games kündigt Injection 23: Ars Regia an, einen Nachfolger zum Survival-Horror-Spiel Injection 23: No Name, No Number.

In Injection 23: Ars Regia deckt ihr die Geheimnisse auf, die in einer abgelegenen Stadt lauern und findet heraus, warum sich dort eine mysteriöse Organisation niedergelassen hat, um eine Reihe von Experimenten durchzuführen.

Dazu wurde ein Ankündigungs-Trailer mit ersten düsteren Szenen veröffentlicht: