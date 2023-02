Isonzo: Roadmap und zweites kostenloses Update angekündigt

Autor:, in / Isonzo

WW1 FPS Isonzo erhält zweites kostenloses Update: Der Fluss Piave wird am 28. Februar rot fließen.

Der WW1-FPS Isonzo erhält am 28. Februar sein zweites Update für die Caporetto-Erweiterung. Soldaten auf PC, PlayStation 4 & 5, Xbox One und Xbox Series X|S können sich auf verschiedene neue Waffen sowie auf die zweite von drei neuen Offensivkarten freuen, die auf der zwölften Isonzo-Schlacht basieren.

Diesmal müssen sie nicht nur ihre Feinde, sondern auch den Fluss Piave bezwingen, um den Sieg zu erringen. Seht euch den Teaser zur Piave-Erweiterung hier an:

Genau wie der erste Teil der Caporetto-Erweiterung wird auch das Piave-Update für alle Isonzo-Spieler kostenlos sein. Wie aus der Roadmap hervorgeht, wird dies das zweite Update von vielen sein, das auf Steam, PlayStation, Xbox und im Epic Games Store veröffentlicht wird.

Mit dem nächsten kostenlosen Update müssen sich die Spieler dem Fluss Piave in der zweiten von drei neuen Offensivkarten stellen, die mit der Caporetto-Erweiterung für den Isonzo kommen. Im Kampf gegen die italienischen Feinde an den gefährlichen Hängen am Flussufer müssen die deutschen Soldaten die tückischen Ecken und Winkel von Caporetto überleben, während sie versuchen, die Herausforderung des Piave mit aller Kraft zu meistern.

Die Geschichtsbücher berichten, dass sich die Italiener nach der Niederlage bei Caporetto (24. Oktober 1917) auf die Tagliamento-Linie zurückzogen. Gleichzeitig trat Boselli als Ministerpräsident Italiens zurück und ein neues Kabinett wurde gebildet. Sie trafen sich mit dem britischen und dem französischen Premierminister und beschlossen, Luigi Cadorna durch Armando Diaz als neuen italienischen Generalstabschef zu ersetzen. Der König unterstützte seinen neuen Chef bei dem Plan, den Fluss Piave zu halten, um zu verhindern, dass Venedig in feindliche Hände fällt.

Nun ist es an den Spielern, den Weg zum Sieg zu ebnen, indem sie entweder versuchen, eine Brücke über den Piave zu bauen oder ihre Feinde daran zu hindern, genau das zu machen. So oder so, auf beide Seiten wartet ein harter Kampf!

Das Update wird auch zwei neue Waffen hinzufügen, um die Chancen auszugleichen: die Mauser M1914 und die Beretta Modello 1917.