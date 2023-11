Isonzo: Kostenlose White War-Erweiterung erhältlich

Autor:, in / Isonzo

In der kostenlosen White War-Erweiterung für Isonzo kämpfen Spieler in den schneebedeckten Dolomiten.

Kämpft zwischen schneebedeckten Gipfeln und erobert die Königin der Dolomiten: die Marmolada! In der Erweiterung White War findet die Schlacht in und über der Eisstadt statt, die die Österreich-Ungarn unter dem Marmolada-Gletscher errichteten. Wird es der italienischen Armee gelingen, sie aufzuscheuchen und die Kontrolle über die Marmolada zu übernehmen? Nehmt am White War auf PC, PlayStation und Xbox teil.

Wie aus der Roadmap hervorgeht, ist Marmolada die erste Karte der kostenlosen Erweiterung White War, die auf Steam, PlayStation 5 & 4, Xbox Series X|S und Xbox One sowie im Epic Games Store veröffentlicht wird. Die neue Karte enthält neue Waffen für alle Truppen und für 9,99 $ / 9,99 € können Spieler nun auch das Glacial Units Pack zu ihrer Sammlung hinzufügen, das visuelle Anpassungsoptionen für italienische und österreichisch-ungarische Truppen bietet, die den Höhen angemessen sind.

Nehmt an der Schlacht in unvorstellbarer Höhe teil!

Der Marmolada-Gletscher ist der einzige Gletscher der Dolomiten. Hier, an der Grenze zwischen Österreich-Ungarn und Italien, errichteten beide Seiten während des Ersten Weltkriegs ihre Verteidigungsanlagen. Die italienischen Soldaten schlugen ihre Lager an den Abhängen des Berges im Süden auf, während die Österreich-Ungarn, die erkannten, dass die dicke Eisschicht sie sowohl vor den italienischen Soldaten als auch vor den rauen Witterungsbedingungen schützen würde, ein Netz von Tunneln unter dem Gletscher gruben, um die „Eisstadt“ zu errichten.

Die Schlacht an dieser Frontlinie dauerte fast den gesamten Krieg und hatte keine Sieger, sondern forderte auf beiden Seiten Opfer, entweder durch die Kriegsführung oder durch das raue Alpenklima.

Mit dieser ersten Karte der neuen kostenlosen Erweiterung White War können die Soldaten im Isonzo nun auf den höchsten Gipfel der Dolomiten aufsteigen und die gegnerische Armee bekämpfen. Werdet ihr euren Weg durch die blauen Höhlen der Eisstadt finden, oder werdet ihr euch dafür entscheiden, eure Feinde von oben anzugreifen?

Jos Hoebe, Creative Director und Gründer von BlackMill Games, sagt: „Die Schlachten in den Alpen gehören zu den berühmtesten des Ersten Weltkriegs, in denen die Soldaten genauso viel, wenn nicht sogar mehr, gegen die Natur kämpfen mussten als gegeneinander. Diese wunderschönen und tödlichen Landschaften haben uns dazu inspiriert, Isonzo zu erschaffen und den Krieg auf diese Höhen zu bringen, und so freuen wir uns, den Weißen Krieg zu starten, beginnend mit der Karte Marmolada. Und natürlich haben wir noch viel mehr rund um diese Berge geplant, dass wir kaum erwarten können, zu enthüllen!“

Zeit, die Schneestiefel anzuziehen

Der Kampf in solch extremen Situationen erfordert eine angemessene Ausrüstung, und obwohl die Soldaten, die in den früheren Kriegsjahren auf der Marmolada stationiert waren, für diesen Anlass oft stark unterbekleidet waren, standen sie nicht völlig mit leeren Händen da. Um euch auf die unbarmherzigen Bedingungen zwischen den Gipfeln vorzubereiten, werden dem Spiel mit der Veröffentlichung der neuen Karte zusätzliche Waffen für alle Armeen hinzugefügt: das M14 Repetiergewehr für die österreichisch-ungarischen Soldaten, das Vetterli mod. 1870 für die italienische Armee und das Gewehr 1871/84 für die deutschen Truppen.

Das Glacial Units Pack ist jetzt auch auf Steam, Epic Games, PlayStation und Xbox erhältlich. Es enthält eine Reihe von improvisierten Uniformen, die von den Soldaten zusammengeschustert wurden, um dem tödlichen Klima auf den höchsten Gipfeln Europas zu trotzen. Dieses Paket enthält zwei Sätze Uniformen für alle Klassen sowie eine Auswahl an warmen Kopfbedeckungen, Schnurrbärten, Bärten, Gesichtsgegenständen und Gesichtern. Der Inhalt des Glacial Units Packs ist rein kosmetisch und hat keinerlei Einfluss auf das Gameplay.

Und das ist noch nicht alles, denn die Entwickler arbeiten an Isonzos speziellem Event! Ähnlich wie der Weihnachtsfrieden von Verdun und der Wolfsfrieden von Tannenberg wird dies die Spieler dazu zwingen, auf eine andere Art und Weise zu spielen und das Gameplay auf neue Höhen zu heben…