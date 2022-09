Isonzo: Explosiver Launch-Trailer zur Xbox-Veröffentlichung

Das Warten hat endlich ein Ende: Isonzo ist jetzt für PC, PlayStation 4 & 5, Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich! Zur Feier des Tages wurde der offizielle Launch-Trailer veröffentlicht, der die Action zeigt, die ihr in diesem authentischen FPS des Ersten Weltkriegs erwarten könnt. Schließt euch dem Königreich Italien oder dem Österreichisch-Ungarischen Reich an und kämpft in den Bergen um den Sieg.

Seht euch hier den offiziellen Launch-Trailer an:

Isonzo und zwei Premium-Editionen sind während der Launch-Woche mit einem Rabatt von 10% und einem exklusiven Bonuspaket erhältlich! Spieler können das Spiel auf Steam, PlayStation, Xbox und im Epic Games Store erwerben.