Vengeance is Mine: Spiel auf 2024 verschoben

Das Mech-Spiel Vengeance is Mine wurde jetzt von 2023 auf das Jahr 2024 verschoben.

Eine Verschiebung des Mech-Nahkampfspiels Vengeance is Mine wurde heute bekannt gegeben. Anstatt im Jahr 2023 wird das Spiel nun im ersten Halbjahr 2024 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC auf den Markt kommen.

Von den bisherigen Fortschritten zeigt sich Sergei Kolobashkin, Creative Director und Mitbegründer des Publishers 110 Industries, fasziniert. Er lobte das Team von Soleil und bezeichnet es als das Beste für den Job.

An der Entwicklung sind unter anderem Teammitglieder beteiligt, die schon an Spielen wie Sekiro: Shadows Die Twice und Final Fantasy 15 mitgewirkt haben.