Smoots Pinball: Nächste Woche wird geflippert

In Smoots Pinball steigt nächste Woche auf Konsolen und PC eine die Flipperparty mit fünf Tischen.

Willkommen in der Welt von Smoots Pinball, dem ultimativen Flipper-Erlebnis von Kaneda Games. JanduSoft kündigt an, dass Smoots Pinball am 16. November auf Xbox, PlayStation, Nintendo Switch und PC erscheinen wird.

Bringt eure Flipperfähigkeiten zu neuen Höhen

In Smoots Pinball begebt ihr euch auf ein episches Flipper-Abenteuer mit klassischer Flipper-Action an 5 einzigartigen und spannenden Tischen, die alle auf unseren beliebten Smoots-Spielen basieren. Macht euch bereit, die Paddles zu drehen, die Kugeln mit Präzision abzuschießen und so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Aber das ist noch nicht alles – jeder Tisch hat spezielle Missionen, die ihr erfüllen müsst.

Ein Spiel für alle Altersgruppen

Smoots Pinball eignet sich perfekt für ein Spiel allein oder mit Freunden. Warum nicht gegeneinander antreten, um zu sehen, wer die höchste Punktzahl erreichen kann? Spannende Multiplayer-Matches werden euch für Stunden fesseln!

Neben dem Freischalten von Multibällen und dem Erreichen von Highscores habt ihr auch die Möglichkeit, geheime Missionen zu erfüllen, um Musik, Modelle und andere spezielle Bilder in den Extras des Spiels freizuschalten.

Features

5 spannende Flippertische, die auf beliebten Smoots-Spielen basieren.

Fesselnde Missionen und Herausforderungen an jedem Tisch.

Spannender Mehrspielermodus zum Spielen mit oder gegen Freunde.

Freischaltbare Extras, einschließlich Musik, Modelle und Bilder.

Testet eure Flipperkünste und strebt nach der höchsten Punktzahl.