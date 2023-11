Roboquest: Actionreiche Spielszenen aus dem FPS-Roguelite

Autor:, in / Roboquest

Schaut euch in einem neuen Video Spielszenen aus Roboquest auf der Xbox Series X an und verschafft euch einen ersten Eindruck.

Am 7. November hat Roboquest den Early Access verlassen und ist in der Version 1.0 auf Xbox und PC über Steam, Epic Games Store und GeForce Now erscheinen.

Euch erwarten neben 6 verschiedene Klassen mit einzigartigen Fähigkeiten über 70 unterschiedliche und einzigartige Waffen. Euch stehen normale Gewehre, Scharfschützengewehre, Armbrüste, Boltern, Handschuhe und vieles mehr zur Verfügung, um euch den Weg durch die Horden von Gegnern zu kämpfen.

In über 15 Level, die mit unterschiedlichen Soundtracks untermalt sind, werden sich euch über 70 unterschiedliche Evilbots in den Weg stellen. Am Ende eines jeden Levels erwartet euch einer von zehn unterschiedlichen Endgegnern.

Wir haben uns für euch in die Action des FPS-Roguelite geworfen und dieses in einem neuen Video festgehalten, sodass ihr euch einen ersten Eindruck zu Roboquest verschaffen könnt.

Roboquest ist ab sofort für 24,99 Euro im Microsoft Store erhältlich und im Xbox Game Pass enthalten.

