Roboquest: FPS-Roguelite verlässt Early Access im November

Autor:, in / Roboquest

Raus aus dem Early Access und rein in die Launch-Version 1.0 geht der FPS-Roguelite Roboquest im November.

Entwickler RyseUp Studios und Publisher Starbreeze Entertainment haben heute bekannt gegeben, dass ihr beliebtes Roboter-FPS-Roguelite Roboquest am 7. November offiziell in der Version 1.0 für 24,99 $ auf Xbox und PC über Steam, Epic Games Store und GeForce Now erscheinen wird.

Die verbesserte Launch-Version wird mit einer riesigen Menge an neuen Inhalten erscheinen, die auf den flüssigen, rasanten Bewegungsabläufen und dem Gunplay aufbauen, mit völlig neuen Levels, Nebenquests, Power-Ups, Gegnertypen, Waffen, Perks und mehr.

Roboquest ist ein blitzschneller FPS mit Roguelite-Mechanik, der sowohl im Einzelspieler- als auch im Zwei-Spieler-Koop-Modus spielbar ist, sodass sich Spieler mit einem Brobot zusammentun und gemeinsam Feinde ausschalten können. Mit einer Reihe von handgefertigten Waffen und einzigartigen Upgrades müssen die Spieler mächtige Synergien finden, um während ihres Laufs ein wichtiger und mächtiger Wächter zu bleiben.

Schaltet mächtige Technologien frei, die euch dabei helfen, euch durch Canyons, Energiefabriken und Sci-Fi-Städte zu kämpfen. Passt euren Charakter und euren Spielstil an, je weiter ihr im Lauf voranschreitet, und verbessert eure Basis, um permanente Upgrades freizuschalten.

Die Launch-Version von Roboquest wird Folgendes enthalten:

Geschickte Steuerung & aufpoliertes Spielgefühl

Klassen – bis zu 6 verschiedene Klassen mit einzigartigen Fähigkeiten und Upgrades, Slash Up, Dash In, Rocketing, Stealth In, Drone Up und mehr

Vielfältiges Arsenal – über 70 einzigartige Waffen, von normalen Gewehren und Scharfschützen bis hin zu Armbrüsten, Boltern, Handschuhen und vielem mehr, mit denen sich die Spieler ihren Weg durch Horden von Killerrobotern bahnen können!

Schwierigkeitsgrade – Schwierigkeitsgrade für jeden, auch für Leute, die nicht an FPS-Spiele gewöhnt sind. Von „Discovery“ über „Hard“ bis hin zu noch schwierigeren Schwierigkeitsgraden, die im Verlauf des Spiels freigeschaltet werden können.

Spezialisiert euer Gameplay – In-Run-Upgrades zur weiteren Anpassung eures Spielstils und zum Finden einzigartiger und mächtiger Kombinationen

Lästige Evilbots – über 70 Feinde, die es zu zerlegen gilt, und 10 große böse Bosse, die den Weg bewachen

Quests und Geheimnisse – Variiert eure Spielziele, indem ihr die Levels erkundet und freundliche Roboter und versteckte Geheimnisse findet, um neue Bewegungsmöglichkeiten und andere einzigartige Upgrades freizuschalten

Basislager – Verbessert euer Basislager und schaltet permanente Belohnungen frei, die euch helfen, bei jedem Durchlauf weiter ins Spiel vorzudringen

Levels – Über 15 verschiedene Levels, jeder mit einem eigenen Knallertrack und einer eigenen Grafik, und einige mit einzigartigen Wendungen

Cinematics im Comic-Stil – Nicht gameplay-intrusive, aber farbenfrohe und fröhliche Cinematics, um euren Fortschritt im Spiel und die Geschichte zu erleben

Data-Logs – Durchsucht die Levels und findet Wissenswertes über die Welt von Roboquest

Errungenschaften – Über 70 Erfolge

Sammelt Feind- und Waffenkarten – Besiegt Feinde und sammelt Karten für Feinde und Waffen, um das Museum im Spiel zu vervollständigen

Banger-Soundtrack – Mit Leidenschaft und Hingabe vom Musikkomponisten Noisecream komponiert, wird euch ein kompletter Banger-Soundtrack in eurem Roboquest begleiten