It Takes Two: Film und mögliche TV-Serie zum Spiel in der Mache

Hazelight Studios, die Macher von It Takes Two, haben sich laut den Berichten von variety.com mit dj2 Entertainment zusammengetan, um ein Film und/oder Serie zum Videospiel zu adaptieren.

„Die Welt und die Geschichte von ‚It Takes Two‘ zu erschaffen, hat mir und dem Team sehr viel Spaß gemacht“, so Hazelight-Gründer und Creative Director Josef Fares. „Da es eine starke Geschichte mit vielen verrückten Charakteren und ebenso verrückten Koop-Action-Momenten hat, ist das Potenzial für eine großartige Adaption für Film oder Fernsehen riesig.“

„dj2 fühlt sich geehrt, mit Josef, Oskar [Wolontis] und dem unglaublichen Team der Hazelight Studios an der linearen Medienadaption von ‚It Takes Two‘ zusammenzuarbeiten“, so dj2-CEO und Gründer Dmitri M. Johnson. „Genau wie der Rest der Spielewelt haben wir uns Hals über Kopf in Cody, May, Rose, Dr. Hakim und das fantasievolle Fantasy-Universum, das Hazelight geschaffen hat, verliebt und können es kaum erwarten, diese Charaktere – und diese Welt – auf dem großen und kleinen Bildschirm zum Leben zu erwecken.“

„Die Resonanz auf ‚It Takes Two‘ war sowohl bei der Presse als auch bei den Spielern absolut hervorragend“, so Wolontis, Hazelight Studio Manager. „Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, diese beliebte IP über die Spiele hinaus zu erweitern, damit sowohl neue als auch alte Fans sie zu schätzen wissen.“