It Takes Two: Über drei Millionen verkaufte Einheiten

Das kooperativ spielbare Action-Adventure It Takes Two erreicht einen weiteren Meilenstein.

Wie Hazelight Studios voller Freude bekannt gab, wurden mittlerweile über drei Millionen Einheiten vom EA Original auf allen Plattformen verkauft. Zuletzt erreicht man im Juni zwei Millionen Einheiten.

Falls ihr It Takes Two selbst spielen möchtet: Es muss nur ein Spieler die Vollversion besitzen. Über den Freunde-Pass kann der zweite Spieler dann den Download kostenlos vornehmen. So können beide Spieler dann das gesamte Abenteuer genießen.

Three. Million. Units. Sold.💥 #ItTakesTwo

The thought of so many people enjoying our game is humbling and heartwarming. ❤️ You’ve all helped send a clear message – co-op adventures are here to stay!

