Jackbox Party Pack 10: Noch mehr Partyspaß

Entwickler Jackbox Games stellt im Rahmen des IGN-Showcase neue Spiele des kommenden Jackbox Party Pack 10 vor, das im Herbst erscheint. Dann können Spieler mit ihren Freunden fünf neue spannende und spaßige Spiele spielen – und dieses Mal von Anfang an auch mit deutscher Vertonung!

Vier der fünf Spiele wurden mittlerweile enthüllt. Den Anfang machte Tee K.O. 2 – das Sequel zu Tee K.O., in dem Spieler T-Shirts gestalten, die gegeneinander antreten. Das Minigame sorgte bereits im Jackbox Party Pack 3 für grandiose Unterhaltung.

In FixyText werden Spieler hingegen mit Worten kreativ. Zuletzt im IGN-Showcase am 11. Juli enthüllt wurden Hypnotorious und Timejinx. In Hypnotorius wird es mysteriös und in Timejinx werden Spieler gar zu Zeitreisenden.

Die bisher angekündigten Spiele aus dem Jackbox Party Pack 10

Tee K.O. 2: Wie im Vorgänger Tee K.O. gestalten Spieler T-Shirts, indem sie zeichnen und schreiben, und lassen diese dann in einem Wettbewerb aufeinandertreffen. In Tee K.O. 2 stehen ihnen dafür neue Zeichentools zur Verfügung. In der Kampfarena und in einer neuen Finalrunde wird schließlich für den Champion abgestimmt.

In FixyText dürfen Spieler auf irrwitzige Textnachrichten antworten, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. Gemeinsam mit ihren Freunden verfassen sie – unter Zeitdruck – verrückte Antworten. Ohne Korrekturmöglichkeit und mit 3 bis 8 Spielern in einem einzigen Textfeld ist Wortsalat-Chaos garantiert.

In Hypnotorious wird es, wie der Name schon verrät, hypnotisch. 4 bis 8 Spieler werden bei einer virtuellen Bühnenshow hypnotisiert und dadurch zu einem bestimmten Charakter. Wann immer ihnen eine Frage gestellt wird, antworten sie als diese Figur. So müssen sie herausfinden, wer wer ist. In jeder Kategorie gibt es jedoch einen Ausreißer – das weiß dieser aber selbst nicht!

Timejinx schickt Spieler auf Zeitreise. Als Zeitreisender treffen sich Spieler mit ihren Freunden zu einem Trivia-Abend, der von Gastgeberin Jerri Rigg besonders immersiv gestaltet wird: Im Lauf des Abends reisen Spieler durch die Zeit, besuchen Partys verschiedener Dekaden und versuchen, aus einer Zeitschleife zu entkommen.

Tee K.O.2, FixyText, Hypnotorious und Timejinx sind Teil des im Herbst erscheinenden Jackbox Party Pack 10. Wie alle Jackbox Party Packs zuvor enthält es jede Menge Spielspaß für Gruppen. Anders als alle Jackbox Party Packs zuvor wird das Jackbox Party Pack 10 von Anfang an auch auf Deutsch spielbar sein!