Banishers: Ghosts of New Eden: Action-RPG erscheint im November für Xbox

Mit einem neuen Trailer wurde der Release des Action-RPGs Banishers: Ghosts of New Eden für November auf Xbox Series X|S datiert.

Focus Home Entertainment wird Banishers: Ghosts of New Eden am 7. November 2023 auf Xbox Series X|S veröffentlichen. Entwickelt von DON’T NOD, nehmen es Spieler in diesem Action-Rollenspiel als Antea und Red mit übernatürlichen Feinden auf.

Schwerwiegende Entscheidungen und dramatische Konsequenzen

Spielende spielen als Antea Duarte und Red Mac Raith, die nicht nur ein Liebespaar, sondern auch den sogenannten Verbannenden zugehörig sind – Geisterjäger, die sich geschworen haben, die Lebenden vor der Bedrohung durch Geister und Gespenster zu schützen. Nachdem Antea auf tragische Weise zu einem jener Geister geworden ist, die sie so verabscheut, begeben sich die Liebenden auf eine verzweifelte Suche nach einem Weg, Antea aus ihrer misslichen Lage zu befreien.

In der verfluchten Wildnis Nordamerikas tauchen Spieler in das Leben der Gemeinden von New Eden ein, um eine Welt zu erkunden, die von übernatürlichen Kreaturen und uralten, antiken Geheimnissen geplagt wird. Sie müssen ihren Verstand einsetzen und Anteas spirituelle Kräfte mit Reds mächtigem Arsenal kombinieren, um die Seelen, die die Lebenden quälen, zu besiegen und zu vertreiben.

Auf ihrem Weg werden Spieler mit schweren Entscheidungen konfrontiert, die das Schicksal der Bewohner von New Eden – sei es lebende Menschen oder wandernde Seelen – dramatisch beeinflussen und ihre eigene Geschichte sowie die anstehenden Herausforderungen prägen. Indem sie neue Ausrüstung und Fähigkeiten freischaltet, können sie die Macht der Verbannten entfesseln.