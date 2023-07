Lonely Mountains: Downhill: Kostenloses Sommer-Update verfügbar

Thunderful & Megagon Industries nehmen euch mit dem neuen kostenlosen Update für Lonely Mountains: Downhill mit auf eine coole und ruhige Fahrt mit. Die Zusammenfassung Daily Rides Season 25: Summer Strolls umarmt die Schönheit der Natur, während ihr euch am Strand entspannt.

Stürzt euch mit frischen neuen Outfits und Accessoires in diesem neuesten Update auf Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 und PC in ein Abenteuer.

In Saison 25 gibt es neue coole kosmetische Gegenstände, mit denen ihr euch auf eine pulsierende Sommerabfahrt begeben könnt:

entspannt euch irgendwo jenseits des Meeres mit dem Strand-Outfit

bereitet euch mit dem Sporty-Outfit auf eure Sommerabfahrt vor

kühlt euch im Schatten ab mit dem Sommer-Outfit

taucht tief ein mit dem Neopren-Outfit

surft auf den Wellen mit dem Surfboard-Rucksack

übt den herabschauenden Hund mit dem Yoga-Matten-Rucksack

schützt euch vor der Hitze mit den Helmen Cap und Straw Hat

Daily Rides ist auch ein plattformübergreifender täglicher Ranglistenwettbewerb: Jeden Tag wird eine Strecke nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und mit neuen Hindernissen und Abkürzungen versehen. Die vierwöchige Saison bietet ein neues Thema mit freischaltbaren kosmetischen Belohnungen für die Teilnehmer.

Habt ihr das Zeug dazu, die neue Saison zu dominieren? Macht euch auf den Weg und seht zu, ob ihr an die Spitze der Rangliste aufsteigen könnt!