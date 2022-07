Lonely Mountains: Downhill: Saison 15 Fury Ride bietet zahlreiche Extras

Als einer der bisher am meisten nachgefragten Lonely Mountains: Downhill Saison-Recaps ist es endlich an der Zeit, sich auf das Überleben vorzubereiten, denn Thunderful & Megagon Industries nehmen euch mit dem Daily Rides Season 15 Recap auf eine weitere Reise in die Post-Apokalypse mit. Macht euch bereit, Staub aufzuwirbeln, mit Outfits und einem neuen Anstrich, der dem Ende der Welt angemessen ist.

Lonely Mountains: Downhill ist für Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 und PC (Steam) erhältlich. Das Spiel ist auch für Steam Deck verifiziert.

Spieler, die sich der Herausforderung in FURY RIDE stellen wollen, können einige tolle neue Outfits für ihren Fahrer und eine tolle neue Lackierung für ihr Bike freischalten. Das Scavenger-Outfit macht euch kampfbereit und ergänzt perfekt die Lackierung des Scavenger-Bikes – eine verrückte Kombination, die maximalen Stil bietet.

Seid ihr eher der vorsichtige Typ? Das Hazmat-Outfit schützt euch vor allem, was in der Wildnis passiert – außer vor Stürzen mit eurem eigenen Fahrrad. Für alle, die immer einen Schritt voraus sein wollen, gibt es das Prepper-Outfit. Und mit dem Wastelander-Outfit schließlich könnt ihr euch in postapokalyptischer Kleidung ausstatten… Zeuge!

Daily Rides ist ein plattformübergreifender täglicher Ranglistenwettbewerb. Jeden Tag wird eine Strecke mit neuen Hindernissen und Abkürzungen zufällig ausgewählt. Die vierwöchige Saison bietet ein neues Thema mit freischaltbaren kosmetischen Belohnungen für die Teilnehmer.