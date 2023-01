Kingdom Rush: Strategiespiel für Xbox veröffentlicht

Autor:, in / Kingdom Rush

Es ist Zeit für Xbox-Spieler, sich dem Kampf in Kingdom Rush anzuschließen!

Ironhide Game Studio hat bekannt gegeben, dass Kingdom Rush, das preisgekrönte Tower-Defense-Strategiespiel, ab sofort auf Xbox One für 9,99 € erhältlich ist.

Der erste Teil, der stetig wachsenden und von den Fans gefeierten Tower-Defense-Saga erfreut sich seit über 10 Jahren großer Beliebtheit und beweist, dass gute Klassiker nie ihren Zauber verlieren. Die kultigen Fortsetzungen des Franchise (Frontiers und Origins) werden demnächst ebenfalls auf Xbox-Konsolen erscheinen.

Xbox-Spieler können jetzt jeden Winkel des magischen, fantastischen Königreichs Linirea besuchen: ein Reich voller unterhaltsamer Abenteuer und spannender Kämpfe. Kingdom Rush lädt die Spieler dazu ein, ihren strategischen Spielplan auf dem Schlachtfeld auszuarbeiten, während sie ihre Taktik entfalten. Sie versuchen, verschiedene Ländereien und Abschnitte gegen den Angriff bedrohlicher feindlicher Horden zu verteidigen, die von einem gierigen dunklen Lord angeführt werden: Vez’nan.

Mit einem riesigen Arsenal an epischen Türmen und Zaubern befehligen die Spieler die mächtigsten Helden und führen die größte Armee zum Sieg. Kämpfe finden in den Außenbezirken von Burgen, in Wäldern, Bergen und Einöden statt und Verteidigungsstrategien müssen mit verschiedenen Turmsets und Spezialisierungen angepasst werden.

Spieler lassen Feuer auf ihre Feinde regnen, rufen Verstärkung herbei, kommandieren Truppen, rekrutieren Elfenkrieger und stellen sich legendären Monstern, um das Königreich vor den Mächten der Finsternis zu retten.

Die Hauptfeatures:

13 mächtige Helden, die Truppen zum Sieg führen

18 spezielle Turmfähigkeiten, um die Macht der Armee zu maximieren

Über 50 einzigartige Feinde von Goblins bis zu Dämonen, jeder mit einzigartigen Eigenschaften

Mehr als 60 Achievements mit Easter Eggs zum Entdecken und Herausforderungen die es zu meistern gilt

Zusätzliche Spielmodi, die die Strategiefähigkeit der Spieler auf die Probe stellen

Intensive Bosskämpfe gegen die größten Bedrohungen des Königreichs, in denen Spieler sich mit ihren Verbündeten messen

Hier gibt es einige Gameplay-Szenen für euch: