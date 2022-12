Let Me Out: Verfluchter Junge löst Rätsel in uraltem Dorf

Autor:, in / Let Me Out

In Let Me Out macht sich ein verfluchter Junge in einem uralten Dorf auf den Weg seiner Mutter zu finden und Rätsel zu lösen.

Publisher PID Games kündigt Let Me Out an, ein Mystery-Puzzlespiel für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5, Nintendo Switch sowie PC via Steam und Epic Games Store.

Let Me Out spielt in Indonesien und handelt von Alvin, einem zehnjährigen Jungen, der versucht einen Weg aus einem uralten Dorf zu finden und sich von einem Fluch zu befreien.

Begleitet vom Geist seiner liebenswerten kleinen Schwester und einem Spinnenhaustier, braut Alvin Tränke und exorziert Dämonen auf seinem Weg, während er mehr über das menschenleere Dorf erfährt und über seine verschwundene Mutter.

Features

Entdeckt die Mythologie Indonesiens: Erkundet in den 60er Jahren ein verfluchtes Dorf, dessen zahlreiche Dämonen bereit sind, Jagd auf jeden Störenfried zu machen. Könnt ihr ihnen entkommen und herausfinden, was mit eurer Mutter geschehen ist?

Erkundet in den 60er Jahren ein verfluchtes Dorf, dessen zahlreiche Dämonen bereit sind, Jagd auf jeden Störenfried zu machen. Könnt ihr ihnen entkommen und herausfinden, was mit eurer Mutter geschehen ist? Braut Tränke, um Dämonen zu exorzieren: Findet Zutaten und befolgt die Rezepte in eurem Leitfaden, um die richtigen Tränke zu brauen und die Dämonen in eurem Dorf zu verbannen.

Findet Zutaten und befolgt die Rezepte in eurem Leitfaden, um die richtigen Tränke zu brauen und die Dämonen in eurem Dorf zu verbannen. Löst Puzzles mit eurer Schwester: Alvin hat sich stets aufopfernd um seine Schwester Jane gekümmert. Seit ihrem tragischen Tod im Alter von fünf Jahren wird er von ihrem Geist begleitet. Ein Pfiff genügt und eure Schwester wird euch bei den Rätseln mit wertvollen Hinweisen zur Seite stehen!

Alvin hat sich stets aufopfernd um seine Schwester Jane gekümmert. Seit ihrem tragischen Tod im Alter von fünf Jahren wird er von ihrem Geist begleitet. Ein Pfiff genügt und eure Schwester wird euch bei den Rätseln mit wertvollen Hinweisen zur Seite stehen! Geht auf Erkundungsreise mit eurer Spinne Poko: Ihr kommt mit Alvin nicht an einen bestimmten Gegenstand heran? Dann schlüpft in die Rolle eurer Hausspinne Poko, um die Umgebung zu erkunden, Gegenstände zu erreichen und Puzzles zu lösen.

Ein Trailer und Bilder zur Ankündigung von Let Me Out: