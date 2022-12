Spirit of the Island: Neues Koop-Farmspiel für Konsolen angekündigt

Autor:, in / Spirit of the Island

In Spirit of the Island bauen sich Spieler auf einem tropischen Archipel ein neues Leben auf.

Der Publisher PID Games kündigt Spirit of the Island für die Plattformen Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 und Nintendo Switch an.

Mit Spirit of the Island erwartet euch ein farbenfrohes Koop-Life-Simulations-RPG, das auf einem tropischen Archipel spielt.

Baut eure Farm auf, züchtet Pflanzen und Tiere und stellt verschiedene Gegenstände her. Ihr könnt weiterhin köstliche Gerichte kochen, Ressourcen sammeln sowie neue Besucher anlocken, in dem ihr Läden und Museen baut und den Ort in ein blühendes Touristenziel verwandelt.