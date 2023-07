LISA: Definitive Edition: Wiederbelebung eines Indie-Klassikers

2014 veröffentlichte Austin Jorgensen sein Side-Scroller-RPG zuerst auf Steam. Seit dem sind mittlerweile 10 Jahre vergangen, und der Schöpfer des skurrilen Abenteuers meldet sich mit einer Konsolenumsetzung zurück. Ursprünglich besteht der Titel aus 2 Hälften, The Panful und The Joyful. Diese vereint Austin jetzt zu LISA: Definitive Edition, der er auch einige Extras spendiert hat.

Austin Jorgensen beschreibt sein Werk so: „Was das Spiel selbst angeht, ist dies die definitive Version von Lisa. Es wurde komplett in einer modernen Engine neu aufgebaut und mit visuellem Feinschliff, nie zuvor gehörten Musiktiteln (einschließlich Musik aus Lisa: The First) und neuen Inhalten für The Painful und The Joyful gefüllt. Alles in allem drücken diese Ergänzungen eine endgültige Vision für Lisa aus. Aber ich möchte nicht zu viel verraten – ich hoffe, ihr entdeckt es selbst.“