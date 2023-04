Loop Hero: Spielszenen aus dem niemals endenden Chaos

Autor:, in / Loop Hero

In einem neuen Video könnt ihr euch Spielszenen aus dem Endlos-Rollenspiel Loop Hero auf der Xbox Series X anschauen.

Loop Hero ist im Xbox Game Pass enthalten und im folgenden Gameplay-Video könnt ihr euch Spielszenen aus dem Rollenspiel anschauen.

In Loop Hero ist die Welt in einer zeitlosen Schleife gefangen und hat alles in einen niemals endenden Chaos gestürzt. Überwindet eine Reihe unheiliger Wächter, befreit die Bewohner aus dem Chaos, erweitert euer Lager durch die erbeuteten Ressourcen, die ihr im Durchgang verdient habt.

Findet eure Balance zwischen den Karten, um eure Überlebenschance zu erhöhen und wertvollere Beute und Ressourcen zu sammeln.

Solltet ihr kein Xbox Game Pass besitzen, oder ihr wollt Loop Hero als euer Eigen nennen, könnt ihr es für 11,99 EUR im Microsoft Store erwerben.

