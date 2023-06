Make Way: Multiplayer-Rennspiel ernhtüllt

Autor:, in / Make Way

Entwickler Ice Beam und Publisher Secret Mode haben damit begonnen, die Weichen für das Multiplayer-Rennspiel Make Way zu stellen, das im Jahr 2023 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X und Nintendo Switch erscheinen soll.

Der plattformübergreifende Multiplayer-„DIY-Racer“ Make Way lässt die Spieler immer größere Strecken zusammenbauen und sich dann gegenseitig über den Haufen fahren.

In Make Way treten bis zu vier Spieler in waffenlastigen, rundenbasierten Rennen gegeneinander an. Es gibt jedoch keine vorgefertigten Strecken. Stattdessen müssen die Spieler die Strecke gemeinsam konstruieren und dabei eine zufällige Auswahl an Teilen und Hindernissen (Zugkreuzungen, Loopings, Wippen) verwenden, um eine einzigartige Rennstrecke zu erfinden, die mit jeder Runde größer und wilder wird.

Die chaotische Renn-Action von Make Way kann allein oder mit Freunden im lokalen oder Online-Multiplayer genossen werden, mit Cross-Play für alle Plattformen. Mit neuen Streckenteilen und Gefahren, die mit der Zeit freigeschaltet werden, und anpassbaren Regeln, die die Matches etwas einfacher oder unendlich chaotischer machen, wird kein Rennen wie das andere sein.

Make Way ist das Werk von Ice Beam, einem Indie-Entwickler mit Sitz in Dundee, Schottland. Ice Beam wird von Tom Goodchild geleitet, einem 20-jährigen Veteranen der Spieleindustrie mit einer Fülle von Erfahrungen im Bereich der Rennspiele, vom Lead Designer bei Toybox Turbos bis hin zu Beiträgen zur Micro Machines-Serie, GRID Legends und mehr.