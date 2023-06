EA SPORTS FC: Zinedine Zidane als Ambassador vorgestellt

EA SPORTS hat sein FC FUTURES-Programm um neue, innovative Trainingsprogramme erweitert, die gemeinsam mit dem europäischen Fußballdachverband UEFA entwickelt wurden und eine neue Partnerschaft mit Fußballlegende Zinedine Zidane in der folgenden Pressemeldung vorgestellt.

Das Programm versorgt Teams aus der Umgebung des Z5-Zentrums in Aix-en-Provence mit Transportmöglichkeiten, Platzzugang, Community-Stunden und Coaching.

Zur Bekanntgabe der Initiative veranstaltete Zidane eine Community-Trainingseinheit mit Kids aus La Castellane in Marseille, bei der auch sein früherer Teamkollege David Beckham als Überraschungsgast dabei war.

Die Trainingsprogramme von FC FUTURES stehen für die Ambition von EA SPORTS, den Fußball für alle weiterzuentwickeln. Auf dem YouTube-Channel von EA SPORTS FC wird es eine Bibliothek mit in sechs Sprachen produzierten, weltweit frei zugänglichen Gratis-Videos geben, die in Zusammenarbeit mit UEFA-Expertencoaches erstellt wurden. Dabei geht es um grundlegende Fußballskills, wie Passübersicht, Passannahme, Dribbelkontrolle, 1-gegen-1-Verteidigung und Abschlusspräzision. Die Programme, die zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr bereitgestellt werden, können von Spieler, Eltern und Coaches täglich angesehen und genutzt werden. Jedes Programm beinhaltet wichtige Informationen für Coaches, unter anderem Tipps zur Motivation des Nachwuchses, sowie Begleitmaterial zum Ausdrucken für jede einzelne Trainingsübung.

„Wir sehen EA SPORTS FC als Schnittstelle zwischen Fußball, Technologie und Community“, sagt James Salmon, Senior Director Brand bei EA SPORTS. „Wir sind davon überzeugt, dass FC FUTURES Zugriffschancen und einzigartige Tools bereitstellen kann, die die nächste Generation der Grassroots-Spieler inspirieren. Die Zusammenarbeit mit dem Grassroots-Team der UEFA hat es uns ermöglicht, innovative Trainingsprogramme anzubieten und den Coaches neue Methoden zu geben, um Spieler zu motivieren, ihr Fußballwissen zu vertiefen und ihre technische Entwicklung zu fördern.“

Die Übungen verschmelzen die virtuelle und die reale Welt. Aufnahmen aus Ingame-Skill-Spielen zeigen den Fußballcoaches, wie sie unterschiedliche Übungen auf echten Trainingsplätzen durchführen können. Jede Übung wird von Expertenstimmen begleitet, darunter Laura Georges, die frühere Profispielerin und heutige Generalsekretärin des französischen Fußballverbands.

Coaches und Spieler aus aller Welt können diese Expertenstimmen kostenlos abrufen. In den Lehrvideos demonstrieren männliche und weibliche Avatare, dass alle mit dem richtigen Training einen Freistoß im Winkel unterbringen oder eine kompakte Defensive ausdribbeln können.

„Wir freuen uns, mit unserem langjährigen Partner EA SPORTS zusammenzuarbeiten, um die Unterstützung des Breitensports zu verbessern“, sagt Jelle Goes, Chief of Technical Development bei der UEFA. „Es ist eine großartige Gelegenheit, die nächste Generation junger Fußballer und Trainer einzubeziehen, zu inspirieren und zu beeinflussen, um die Zukunft der Fußballausbildung zu gestalten, die Landschaft des Sports neu zu definieren und dauerhafte Vermächtnisse auf und neben dem Platz zu schaffen.“ Frank K. Ludolph, UEFA Head of Technical Development, fügt hinzu: „Die Möglichkeit, direkt mit Millionen von Spielern zu kommunizieren und die Kluft zwischen virtuellem und realem Fußball zu überbrücken, wird dem Spiel insgesamt zugutekommen und helfen, eine lebenslange Liebe und Teilnahme am Sport zu entwickeln“.

Im Rahmen des umfangreichen Plans von EA SPORTS, weltweit 10 Mio. US-Dollar in den Community-Fußball zu investieren, arbeitet die Brand vor Ort mit dem FC FUTURES-Ambassador Zinedine Zidane zusammen. Durch die Partnerschaft erhalten Teams aus der Umgebung Platzzugang im Z5-Zentrum in Aix-en-Provence, Community-Stunden und Coaching. Teams, die Schwierigkeiten bei Auswärtsfahrten haben, werden zudem mit Transportmöglichkeiten ausgestattet.

„Ich habe als Kind auf der Plaza in meiner Hochhaussiedlung La Castellane in Marseille Fußball gespielt“, sagt Zinedine Zidane. „Einen Fußballplatz gab es damals nicht, und Zugang zu Coaching oder Training war auch Mangelware. Der Nachwuchs und die Coaches brauchen Unterstützung. Ob es um Online-Trainingsprogramme geht oder um besseren Zugang zu erstklassigen Spielfeldern: Wenn wir der nächsten Generation mehr Chancen geben, Fußball zu spielen, können wir für große Veränderungen sorgen. Die Partnerschaft mit Z5 und meine Rolle als FC FUTURES-Ambassador sollen den Kids mehr Ressourcen und mehr Community-Zugang zum Grassroots-Fußball geben.“

Zidane veranstaltete auf dem Z5-Spielfeld eine Community-Trainingseinheit für Kids aus der Nachbarschaft, bei der zur Überraschung der Kids und der Anwesenden auch sein legendärer früherer Real-Kollege David Beckham mit tollen Freistoß-Tipps dabei war. Beckhams Anwesenheit unterstrich, wie sehr sich die Fußballwelt für eine Verbesserung der Chancen der nächsten Generation einsetzt.

„Der Grassroots-Fußball ist so wichtig, weil er die Menschen zusammenbringt und Communitys erschafft“, so David Beckham. „Ich bin glücklich darüber, wie meine Karriere verlaufen ist. Alles begann damals in meiner Kindheit mit Grassroots-Fußball auf nahe gelegenen Plätzen in East London. Es ist super, mit EA, Zizou und diesen tollen Kids bei Z5 zu sein. All diese Kids profitieren von FC FUTURES und können so gemeinsam ihren eigenen Fußballweg starten.“

Die Investition in das Z5-Zentrum in Aix-en-Provence folgt der Präsentation der EA SPORTS FC-Brand und der Eröffnung der Rocky-&-Wrighty-Arena im Londoner Süden am 11. April. Auch diese Arena gehört zum FC FUTURES-Programm. Weitere FC FUTURES-Events und Förderungsmaßnahmen für den weltweiten Community-Fußball werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.

EA SPORTS hat den interaktiven Fußball seit 30 Jahren definiert und eine globale Fußball-Community mit mehr als 150 Millionen Fans auf mehreren Plattformen aufgebaut. Diese Community wird EA SPORTS FC nun gemeinsam mit Partnern weiter ausbauen, die sich einer Fußballzukunft verschrieben haben, in der die Fans an erster Stelle stehen. Auf der Grundlage von Inklusivität und Innovation werden die Fans absolute Authentizität erleben und Zugriff auf mehr als 19.000 voll lizenzierte Profis, 700 Teams und 30 Ligen haben. Die Unterstützung von mehr als 300 globalen Fußballpartnern ermöglicht eine weitere Expansion in neue Bereiche des Frauenfußballs und des Grassroots-Fußballs.