EA SPORTS FC: Umbenennung der FIFA-Reihe soll grünes Licht erhalten haben

Der Publisher und Entwickler Electronic Arts will nicht länger Lizenzgebühren in Milliardenhöhe zahlen, nur um seine Fußball-Videospielreihe FIFA nennen zu dürfen.

Ein neuer Name für die langlebige Reihe ist intern daher schon länger im Gespräch.

Zukünftig könnt die Reihe unter dem Namen „EA Sports FC“ verkauft werden. Die Markenrechte daran habe man sich bereits zuvor gesichert.

Laut Jeff Grubb soll dies auch tatsächlich der neue Name für die FIFA-Videospiele sein. So sagte er in seinem Podcast, dass er den Namen zunächst für ein neues Online-Feature im Spiel hielt. Nachdem er diesbezüglich herumfragte, wurde ihm der Name bestätigt.

Bei Electronic Arts sei der Name schon fest im Kopf, wie Grubb noch hinzufügte und eine Ankündigung sollte schon bald erfolgen.