Xbox Game Pass: Zahlte Microsoft für Marvel’s Guardians of the Galaxy 10 Millionen Dollar?

Bis zu zehn Millionen Dollar könnte Microsoft bezahlt haben, um Marvel’s Guardians of the Galaxy in den Xbox Game Pass zu holen.

Mit Marvel’s Guardians of the Galaxy landete am 10. März ein Blockbuster im Angebot des Xbox Game Pass.

Das Action-Adventure kam bei Kritikerin und Fans gleichermaßen gut an. XboxDynasty bewertete das Spiel etwa mit einer 8,9/10.

Doch was hat Microsoft auf den Tisch gelegt, um Marvel’s Guardians of the Galaxy in den Xbox Game Pass zu bringen?

Laut einem Analysten soll Publisher Square Enix zwischen 5 und 10 Millionen Dollar erhalten haben.

David Gibson von MST Financial, der das japanische Unternehmen seit über 15 Jahren als Analyst begleitet, sagte, die Schätzung basiere auf Gesprächen mit Square Enix und anderen.

Microsoft bewahrt ebenso Stillschweigen zu den Deals für den Xbox Game Pass wie seine Partner.

Sollte die Schätzung zutreffen, könnte es Aufschluss über andere Deals geben und was Microsoft bereit ist, für die Aufnahme in den Game Pass zu zahlen.