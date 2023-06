RoboCop: Rogue City: NACON kündigt Closed Beta für PC an

Die Closed Beta für RoboCop: Rogue City wird vom 03. bis 09. Juli auf Steam verfügbar sein. Alle, die daran teilnehmen, erhalten einen 30 Prozent-Promo-Code sowie einen PC-Code für den Zugriff auf das digitale Artbook des Spiels, das zum Launch erhältlich sein wird.

In RoboCop: Rogue City wird die Rolle des kultigen Cop-Helden übernommen, der teils Mensch, teils Maschine ist. RocoCop soll in den gefährlichen, von Verbrechen heimgesuchten Straßen von Old Detroit für Gerechtigkeit sorgen. Bewaffnet mit einer Auto-9, jahrelanger Erfahrung bei der Polizei und einer Vielzahl von Werkzeugen, müssen Gegner bekämpft werden, die die Stadt auf der Jagd nach der Wahrheit zerstören wollen.

Im Verlauf der Geschichte ist es möglich zu entscheiden, auf welche Art und Weise die obersten Direktiven erfüllt werden. Dabei ist Vorsicht geboten, denn Korruption und Gier kennen keine Grenzen.

RoboCop: Rogue City wird von dem Entwicklungsstudio Teyon und dem Videospiel-Publisher NACON in Zusammenarbeit mit Metro Goldwyn Mayer (MGM) entwickelt, einem führenden Unterhaltungsunternehmen, das sich auf die Produktion von Film- und Premium-TV-Inhalten spezialisiert hat.